Turgutlulu kasabın ünü ülke sınırlarını aştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dükkanından alışveriş yapan sevimli kediyle yaşadığı diyalogla sosyal medyada ve yabancı basında uzun süredir konuşulan Kasap İkram Korkmazer’in videosu ABD’li bir medya firması tarafından satın alınarak ‘We Don’t Deserve Animals’ (Hayvanlara Hak Vermiyoruz) isimli sosyal medya sayfasında yayınlanarak 39 milyon kez izlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 37 yıldır kasaplık yapan İkram Korkmazer’in Yeşim ismi verilen sevimli bir kediyle yaşadığı alışveriş diyaloğu sosyal medyada fenomen oldu. Sosyal medyada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan video, Türkiye sınırlarını da aşarak ABD’li bir medya firması tarafından satın alındı. Turgutlulu kasap İkram Korkmazer tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bir anda üne kavuşan kasap kedi diyaloğu ülke sınırlarını aştı. Korkmazer’in anlaşma sağladığı Jukin Medya tarafından ‘We Don’t Deserve Animals’ isimli Facebook sayfasına satılan video görüntüsü sadece bu sayfada salı günü itibariyle 39 Milyon kez görüntülendi. Japonya’dan Amerika’ya kadar bir çok ülkede ekranlara gelen, sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler sonrası İkram Korkmazer’in kişisel sosyal medya hesabı akına uğradı. Sosyal medyada dönen 5 video için büyük bir şirket ile anlaştığını söyleyen Korkmazer, “Aslında ben Türk reklam firmalarıyla anlaşmak isterim ancak hiç teklif gelmedi. Şu anda videolar çok büyük bir ilgi görüyor yaklaşık 100 milyona yakın görüntüleme olduğunu hesap ediyoruz. Duyarlı hayvansever insanlar sürekli videoyu izleyip övgü dolu sözlerle paylaşıyorlar” dedi.

"Amerikalı bir şirketle anlaşma yaptık"

4 yıldır aralıksız hayvanlara baktığını söyleyen Korkmazer, "O görüntülerdeki durum yıllardır yaptığım bir şey. 4 yıldır aralıksız hayvanlara bakıyorum. Diyalog kurduğum kedinin annesine bakıyordum. Adını Yeşim koymuştuk. Anne yavrusunu dükkana alıştırdı. Kendisi fazla gelmemeye başladı. Aynı müşteri gibi yıllardır gelir. Dükkan kalabalıksa sıraya girer. Ben de şakadan takılırım ona, ’Bunu mu istiyorsun yoksa diğerini mi?’ diye. Et çok sevmez sakatatı daha çok sever. Her gün 5-6 kez gelir, etini alır gider. Bir müşterim o görüntüleri çekmiş. Bana gönderdi, ben de Facebook sayfamda paylaştım. Daha sonra Turgutlulu hayvanseverler videoları paylaşmaya başladı. Sonra ülke çapındaki hayvansever dernekler videoyu paylaştı. Ben bunu hep yapıyorum. Reklam amaçlı bir şey değildi. Bütün dünyada, sosyal medyada geniş yankı buldu. Instagram sayfamda bir anda takipçi doldu. Dünyanın her köşesinden hayvanseverler beni takip etmeye başladı. Yorumlar yapıyorlar, teşekkür ediyorlar. Amerika’dan bir medya şirketi konuyu öğrenince videonun telif hakkını istediler. Onlarla anlaşma yaptık. İngiltere’de bir sitede yayınlanmış ve düne kadar 40 milyon kere izlenmiş. Japonya, İran, Rusya ve diğer ülkelerin medyasında yer aldı görüntüler. Şu anda dünyada izlenme olarak 100 milyonu geçti. Instagram’da 13 binin üzerinde takipçim oldu. Hala da takipçi sayım artıyor. Ben normal görevimi yaptım, hayvanları seviyorum. Kedi olsun, köpek olsun arka planda göremediğiniz köpeklerimiz de var, hepsini doyuruyorum. Kendi evimde de golden cinsi bir köpeğim var ve hayvanları çok seviyorum. Herkese hayvan sevgisini aşılamak istiyorum. Bazen hayvanlara işkence görüntüleri seyrediyoruz. Bu çok kötü bir durum. Yıllardır yaptığım iyilikleri Allah karşılığını fazlasıyla veriyor. O kedi beni bütün dünyaya tanıttı. Örnek olabildiysek ne mutlu bize" dedi.