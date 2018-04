Turhal Belediye Başkanı Bekler: “Bugünün on beşlileri ile dünün on beşlileri arasında çok büyük bir fark var”

Anadolu Kültürel ve Yöresel Tanıtım Günleri kapsamında İzmit’te gelen Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, “Bugünün on beşlileri ile dünün on beşlileri arasında çok büyük bir fark vardır” dedi.

Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Kültürel ve Yöresel Tanıtım Günleri kapsamında İzmit’te gelen Tokatlı çocuklar Çanakkale savaşında şehit olan 15 yaşındaki şehitleri temsilen İzmit’te gösteri düzenledi. İzmit Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şahin ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte iki belediye arasında kardeş şehir anlaşması imzalanması üzerine karar alındı.

Tören için İzmit’te gelen Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek İyi Partiye geçen 15 milletvekili hakkında konuştu. 100 sene önceki on beşliler ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden 15 milletvekilinin yan yana getirilemeyeceğini dile getiren Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekleri, “On beşliler kahramanların adıyken, bugünlerde on beşliler ile ilgili gündemde başka bir mevzu var. Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek sözde İyi Parti’ye geçen 15 milletvekili de on beşliler olarak anılmaya başlandı. Ben bir Tokatlı olarak bundan çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Bugünün on beşlileri ile dünün on beşlileri arasında çok büyük bir fark vardır. Bundan 100 sene öncesinin on beşlileri Çanakkale’de milli bağımsızlık için milletin egemenliği için milletin iradesini savunmak için canlarını siper etmişler ve tarihe on beşliler olarak geçmişlerdir. Ancak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde istifa eden milletvekilleri ise iradelerini satmışlardır. Onların on beşli olarak anılmaları Turhal Belediye Başkanı olarak beni çok rahatsız ediyor. Sayın Cumhur Başkanımız da yapmış olduğu konuşmada bugünkü on beşliler ile 100 sene önceki on beşlilerin yanlış olduğunu bile getirmiştir” dedi.

İzmit’ti ziyaret eden gençlerin gerçek on beşliler olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, “Bu yavrularımız bu on beşlilerimiz yeri geldiği zaman o 100 sene önceki destanı yazabilecek ellere sahip gençler. Bu on beşliler farklı farklı on beşliler. Bu Anadolu’nun gerçek on beşlileri. Maddi, manevi ülke için her şeyini feda edecek on beşliler. Diğerleri ile lafının yan yana olması bile bu ruha haksızlık ve yanlışlık olur. Biz Turhal Belediye Başkanımıza, gelen ekibe çok teşekkür ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan onur duyuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Turhal Belediyesi eşliğinde İzmit’te gelen halk oyunları ekibi Tokat’a ait halk oyunu gösterisini sergiledi. Törenin ardından Tokatlı çocuklar asker kıyafetleri ile İzmit sokaklarında dolaştı.