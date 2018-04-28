Turizm dünyası Diyarbakır’da buluştu

Diyarbakır’da düzenlenen ‘İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır’ temalı etkinlikte 11 ülkeden toplam 39 yazar kentin turizm çevresiyle bir araya geldi. Kent turizminin masaya yatırıldığı etkinlik kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere tarihi ve kültürel değerleri ile Zerzevan Kalesi ziyaret edilecek.

Diyarbakır’da ’İnsanlığın uygarlığa ilk büyük adımı Diyarbakır’ temalı etkinlik düzenlendi. Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Borsası, Dicle Üniversitesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde bir otelde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, FIJET Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijani Haddad, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (Arturjet) Başkanı Delal Tahsin Atamdede, Arturjet Başkan Yardımcısı Nilgün Şirin, Dünya Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu Başkan Yarımcısı Çetin Gürcün, Skal Genel Sekreteri Can Arınel, MHR Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat, Şanlıurfa Yeniden Canlanıyor Turizm Projesi üyelerinden Mary Mckeon’un yanı sıra Almanya, İsveç, Mısır, Fransa, İtalya, Rusya, Ukrayna’nın bulunduğu 11 ülkeden 19’u yabancı toplam 39 yazar ve gazeteci katıldı.

“Lütfen yediğiniz, içtiğinizi de anlatın”

Diyarbakır tanıtım belgeseli gösterimi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kentin tarihi, kültürel varlıklarını ve turizm potansiyelini anlattı. Tarihi Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçelerinin kültürel peyzajının 4 Temmuz 2015’te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındığını anımsatan Kaya, “Ayrıca Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü de 2016’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınmıştır. Ancak daha Dünya Kültür Mirası Listesine alınabilecek birçok potansiyelimiz, varlığımız bulunmaktadır. Bunların bazılarını bu program çerçevesinde bizzat gidip ziyaret ederek birlikte görme fırsatı bulacağız. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Diyarbakır merkez ilçeleri tescilli eser sayısı toplam 739 adettir. Diyarbakır il genelinde tescilli eser sayısı bin 254 adettir. Bilindiği gibi 2018 yılı Avrupa Kültürel Miras Yılı seçilmiş ve İtalya’nın Milan şehrinde 7 Aralık 2017’de düzenlenen Avrupa Kültür Formunda resmi olarak başlatılmıştır. Kültürel miras günlük yaşamımızı şekillendiren yalnız edebiyat, sanat ve mimari yapılarda değil aynı zamanda atalarımızdan öğrendiğimiz sanat ve becerilerle, çocuklara anlattığımız öykülerle, keyif aldığımız yemeklerle, izlediğiniz filmlerle ve özünüzü bulduğunuz her şeyle doludur. Kültürel miras ortak tarih ve değerlerimiz aracılığıyla Avrupa’yı birbirine bağlar. Aynı zamanda kültürel derneklerimizin zenginliği ve çeşitliliğini temsil eder. Ortak kültürel mirasımızı anlamalı ve ona değer vermeliyiz. Kültürel mirası yalnızca geçmişten kalan bir miras olarak düşünmemek gerekir. Zira geleceğimizi tasarlamamıza destek olur. Burada yapacağımız konuşmalar ve gezi boyunca yapacağınız önerilerinizi dikkate alacağımız buradan ifade etmek istiyorum. Sizin yapacağınız öneriler bizim için yol gösterici olacaktır. Bir sözümüz var biliyorsunuz ‘yediğin, içtiğin sana kalsın sen anlat’ bizim sizden ricamız lütfen yediklerinizi, içtiklerinizi anlatın. Çünkü bu bölge yeme ve içme konusunda da oldukça birikimli” dedi.

“Hedef 1 milyon turist”

Misafirleri Diyarbakır’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar ise şunları söyledi: “Diyarbakır 13 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan aziz ve kadim bir şehirdir. Çok değerli misafirler maalesef böylesi güzelliğe sahip Diyarbakır’da turizm rakamları istediğimiz ölçüde değil. Her ne kadar 2017 yılı sonu itibariyle 2016’ya göre yüzde yüz bir artış sergilense de şuanda elimizdeki rakamlar bizim istediğimiz seviyede değil. Diyarbakır’ın yıllık turist sayısı hedefi 1 milyon. Biz bu hedefle yola çıktık valiliğimiz ve ilimizin diğer paydaşları olarak önemli ve kararlı adımlarla turist sayısını 1 milyona çıkartmak için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.” Konuşmaların ardından yapılan plaket takdimine geçildi. Bugün panel ile sürecek olan etkinlik kapsamında yarın Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere son yıllardaki arkeolojik kazı çalışmalarıyla sırları açığı çıkarılan Zerzevan Kalesi ziyaret edilecek."