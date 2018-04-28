Turizm için kayığı karadan yürüttü

Eskişehir’de sultan kayığı ve yat imalatçısı, 37 günlük çalışmanın ardından Frig Vadisi’nde turizmi canlandırmak için ürettiği ve ’Kral Midas’ ismini verdiği kayıkları karadan yürüttü.

Bölgenin önemli turizm alanlarından Frig Vadisi’nin canlandırılması amacıyla İhsaniye Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olan ’Frig Teknesi’, Emre Gölü’nde hizmet vermeye başlayacak. Eskişehir’deki atölyesinde patentli ürünler üreten Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunu Halit Şahin, Vilayet Meydanı’na karadan yürüterek getirdiği 13 metre boyundaki kayığı 37 günde bitirdi. Halit Şahin tarafından Osmanlı motifleriyle bezenen ve ’Kral Midas’ ismi verilen sultan kayığı, görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Sultan kayığının kısa sürede Frig Vadisi yakınında bulunan Emre Gölü’ne indirileceğini ve faaliyete başlayacağını aktaran Şahin, diğer kayıkların da hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

"Amacımız kültürümüzü tekne üzerine yansıtmak ve bunu yaşatmak"

Bölge turizmi için önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Halit Şahin, "Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Frig Vadisi’ni canlandırmak amaçlı Emre Gölü’ne yapılmış bir kayık. Kayığımız tamamen fiber, suda batmaz özelliğe sahip ve 400 yıl ömrü var. Kayığımızın ismi ’Kral Midas’ ve oradaki tarihi dokularla, Emre Gölü’nde, Emre Külliyesi’nde ve Frig Vadisi’ndeki tarihi dokularla işlenmiş bir yapıttır. Normal şartlarda tekneniz yani ’Sultan Kayığı’ dediğimiz bir tanesinin en küçüğü 12 metre ebatlarında. Ortalama 3 ayda çıkıyor. Biz bunu turizme katkı sağlaması açısından 37 günde bitirdik. Bizim için de çok büyük başarı. Rekor diyebilirim kendi adıma. Gecemizi gündüzümüze kattık ama sonucunda güzel oldu. Kayığımız 13 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğinde. Türkiye’deki amacımız kendi kültürümüzü, motiflerimizi, yaşantılarımızı tekne üzerine yansıtmak ve bunları halkımıza kazandırmak. İtalya’nın gondolu, Portekiz’in Viking kayıkları tarzında burada çalışmaktansa, kendi kültürümüzü yansıtan, kendi motiflerimizle bezenmiş tekneleri yapmayı yeğliyorum" diye konuştu.