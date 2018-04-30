Turizmde yılın ilk çeyreğinde yine rekor artış

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye, yılın ilk üç ayında turizmde yüzde 34,88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ise turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artış göstererek, 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye, yılın ilk üç ayında turizmde yüzde 34,88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ise turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artış göstererek, 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

Türkiye, yılın ilk üç ayında turizmde yüzde 34,88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine yılın ilk çeyreğinde yüzde 14,40 artış ve 738 bin 246 turist ile İran ilk sırada yer alırken, yüzde 9,27 artış ve 475 bin 452 turist ile Gürcistan ikinci, yüzde 8,13 artış ve 416 bin 802 turist ile Almanya üçüncü oldu. Almanya’yı sırasıyla Bulgaristan ve Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye’yi Mart ayında ziyaret eden yabancı sayısı da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34,83 artışla 2 milyon 139 bin 766 olarak gerçekleşti. İran yüzde 18,12 artış ve 387 bin 825 turist sayısı ile en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasının yine birincisi olurken, yüzde 10,29 artış ve 220 bin 198 turist ile Almanya ikinci, yüzde 7,85 artış ve 168 bin 5 turist ile Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan’ı sırasıyla Bulgaristan ve Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye’ye Ocak-Mart döneminde gelen ziyaretçilerin yüzde 99,69’u turist olup, Mart dönemi ziyaretçilerinin ise yüzde 99,70’i turistlerden oluştu. Günübirlik ziyaretçi sayısı ise yüzde 0,30 düzeyinde kaldı.

“Moral bozmayalım, kafa karıştırmayalım”

Türkiye’nin turizmde geçtiğimiz bütün yılların rekorlarını 2018 yılının ilk çeyreğinde kırdığını söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, “Rakamlar gösteriyor ki bu yıl 40 milyona yakın turisti Türkiye’de ağırlayacağız. Geçen yılın 26,5 milyar dolarlık turizm gelirini de bu yıl 32 milyar dolara çıkaracağız” dedi.

Turizmde güzel bir evreye girildiğini dile getiren Bakan Kurtulmuş, moral bozucu, kafa karıştırıcı sözlerden özellikle sektör temsilcileri olarak kaçınılması gerektiğini söyledi. Türkiye turizminin doğru yolda ilerlediğini ifade eden Bakan Kurtulmuş, “Hepimizin başarılarının arkasındaki ortak paydamız Türkiye’nin başarısıdır. Ortak çıkarımız Türkiye’dir. Her şey Türkiye için, her şey Türkiye’nin geleceği için. Adlarımız farklıdır ama hepimizin soyadı Türkiye’dir” dedi.

Turizmi cari açığın ilacı olarak nitelendiren Bakan Kurtulmuş, niteliği ve gelişme potansiyeli itibariyle ve neredeyse tamamına yakını yerli olma özellikleriyle turizmin Türkiye’nin stratejik bir sektörü olduğunu dile getirdi. Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin cari açığının da düşmeye devam edeceğine vurgu yapan Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Turizm, sadece eğlence ve hoş vakit geçirme sektöründen ibaret değil, bizim gibi gelişme hedefleri son derece açık ve büyük olan ülkeler için önemli bir stratejik endüstridir ve o ülkelerin yapısal ekonomik sorunlarından birisi olan cari açıklarını gidermek için de tabiri caiz ise ilaç mahiyetinde bir sektördür. Turizm sektörü, bu anlamda, yeni dönemde kazanmış olacağı bu perspektifle hem kendisini daha ileriye taşıması hem Türkiye ekonomisinin gelişmesi, kalkınması ve cari açığını ortadan kaldırmak için sonuç vermesi bakımından önemlidir.”