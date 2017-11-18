Türk Büro-Sen Sinop’ta bir araya geldi

Türk Büro-Sen Sinop’ta olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Düzce ve Bartın Büro-Sen’den de misafirlerin katıldığı genel kurula Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Turgay Şen de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul toplantısında öncelikli olarak divan üyeleri seçildi. Türk Büro-Sen olağan genel kurulunda, Türk Büro-Sen Sinop Şubesi 18 Kasım 2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulunu yönetmek üzere divan kurulu başkanlığına Cengizhan Ersoy, Oğuzhan Çınar ve Ferhat Öztürk de divan üyeliğine seçildi.

Kamu-Sen’lilerin emeğinden bahseden Büro-Sen Sinop Şube Başkanı Salih Çelik, “Biz Türkiye Kamu-Sen’liler tesadüfen bir araya gelmiş bir topluluk değiliz ve emeği, alın teri ile bir aradayız. Biz kamu çalışanlarının insanca yaşamaları insanca muamele görmeleri için bir aradayız. Biz adaletli bir düzen olması için bir aradayız. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gösterdiği hedefe taşımak için buradayız. Başka Türkiye yok, Başka Türk milleti yok anlayışı ile Türk Büro-Sen olarak görevimizin başındayız. Biz sadece memurlar için değil vatandaşlarımızın adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde yaşaması için sendikacılık yapıyoruz, çok şükür dimdik ayaktayız. 25 yıldır ilkelerimizden ayrılmadan, 25 yıldır ilimizde yetkiyi hiçbir sendikaya bırakmadık ve bundan sonra da bırakmayacağız. Emeği geçen bütün herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca onurlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz siyasi iktidarlığın baskısına boyun eğmeden, zulümlere karşı çıkarak haklıyı tutup kaldırmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da yolumuza aynı şuur ve kararlılıkla devam edeceğiz. Herkes bilsin ki biz her durumda hukuk ve adalet diye haykıracağız. 15 Temmuz’da Kamu-Sen’e çamur atsalar da tutmadı, Türkiye Kamu-Sen’liler den vatan haini çıkmadı, çıkmaz da” dedi.



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Emeği geçenlere plaketleri verildi.