Türk dünyası Azerbaycan’da bir araya geldi

Azerbaycan Tarih Enstitüsü, Türkiye Azerbaycan Büyükelçiliği ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı iş birliği ile Azerbaycan’ın Kusar şehrinde “20. Yüzyılda Türk Müslüman Halklarına Karşı Soykırımlar Uluslararası Konferansı”nın beşincisi yapıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan ile Azerbaycan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Direktörü ve Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Yagub Mahmudov arasında yapılan bilimsel iş birliği protokolü ile başlayan Türk dünyası ortak bilgi üretme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan Tarih Enstitüsü, Türkiye Azerbaycan Büyükelçiliği ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı iş birliği ile 25-29 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan’ın Kusar şehrinde “20. Yüzyılda Türk Müslüman Halklarına Karşı Soykırımlar Uluslararası Konferansı”nın beşincisi yapıldı. Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Kazan, Dağıstan, Kabardin-Balkar, Çeçenistan, Adıgey, Şimali Osetiya, Karaçay-Çerkez, Polşa, Albaniya, İran, Irak, Pakistan ve Hindistan’dan 86 akademisyenin bildiri sunduğu konferans, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Zeki Eraslan ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Nihat Büyükbaş’ın kurumsal katılımı ile gerçekleşti.

Kongrenin açılışında konuşan Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Nihat Büyükbaş, Azerbaycan Tarih Enstitüsü ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı iş birliğince son beş yılda tüm Türk dünyası temsilcisi akademisyenlerinin iştiraki ile Türkiye ve Azerbaycan’ın çeşitli kentlerinde çok katılımlı 15 büyük sempozyum ve kongrenin düzenlendiğini, Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan konulu bilimsel etkinlik dahil 23 ayrı kitabın basılarak Türk dünyasının hizmetine sunulduğunu, Türk dünyasının kendi dillerinde yazdıkları makaleleri Atatürk Araştırma Merkezi dergisinde yayımladıklarını, Türk dünyasının bilim insanlarını Türkçe yayın yapmaya özellikle teşvik ettiklerini ifade etti. Büyükbaş, dilde, fikirde, işte birlik sağlamanın ortak araştırmalar, Türkçe bilimsel yayın yapmak, Türkçe bilim üretmek, Türkçe eğitim dili ile eğitim sistemlerini dönüştürmek ve yerli düşünce biçimi geliştirmekle mümkün olacağının altını çizerek, Atatürk Araştırma Merkezi’nin Türk dünyasının ortak değerlerini araştırmak, araştırmacıları bir araya getirmek, ortak bilgi üretimi ile ülkeler arasında bilimsel bilgi ile stratejik iş birliğine kaynaklık etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kongre kapsamında Az TV’nin organize ettiği “Ermenilerin Doğu Anadolu ve Azerbaycan Topraklarında Yaptığı Soykırım ve Katliamlar” konulu yuvarlak masa tartışma oturumuna Türkiye’den Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Zeki Eraslan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahsen Turan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Turan katıldı. 86 bildiri ile üç ayrı salonda çeşitli oturumlarla devam eden kongre, Tarih Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Yagub Mahmudov, Kusar Valisi Şair Alkasov ve Nihat Büyükbaş’ın katıldığı değerlendirme oturumu ile sona erdi.