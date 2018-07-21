Türk Dünyası Kocayayla’da buluştu

Türk kültürünün en değerli ata sporlarını gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirilen ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Keles ilçesi Kocayayla’da birbirinden özel etkinlikler ve nefes kesen gösterilere sahne oluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türk kültürünün en önemli değerlerinden ata sporları ile kültür ritüellerinin tanıtıldığı ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Keles ilçesinde Kocayayla’da coşkulu görüntülere imza attı. Şenliğin Kocayayla durağında yapılan törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Kılıç, “Geleneksel değerlerimizin yaşatılması için şenliğimizin gerçekleştirilmesinden dolayı mutluyuz. Ata sporlarını gelecek nesillere aktarma yolunda Büyükşehir Belediyesi olarak önemli adımlar atıyoruz. İnsanlık tarihinin en zengin özelliklerine sahip olan kültürümüzde güreş, okçuluk, cirit, binicilik gibi sporlar yüzlerce yıl önceki coşkusuyla varlığını sürdürüyor. Bizler kültürümüzün aynası olan bu sporlarımızı destekleyerek geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Türk halklarının gönül birliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak adına Kocayayla’da önemli etkinliklere şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke de kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan ve Türk siyasi tarihinin şekillendiği Kocayayla’da önemli bir buluşmanın gerçekleştiğini söyledi. Teke, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşliğe sıkı sıkı sarılması gerektiğinin altını çizdi. Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ise cihan imparatorluğunun temellerinin atıldığı, Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin otağ kurduğu, at koşturduğu Kocayayla’da yapılan anlamlı organizasyonun kültürleri buluşturduğunu anlattı.

Kocayayla’daki etkinlikleri ilgiyle izleyen Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Türk milletinin bu tür organizasyonlarda ortak paydada buluştuğunu ifade ederek, “Çok büyük bir milletiz. Bu milletin kökleri bin yıl, 2 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Ortak paydalarımızı yeniden gün yüzüne çıkartmak adına bu tür etkinlikler çok değerli” dedi.

Nefes kesen gösteriler

Bursa’nın değerlerini geleceğe taşırken, somut olmayan kültürel mirası da gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi tarafından; TİKA, Bursa Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği destekleriyle hazırlanan ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Türk kültürünün en köklü sporlarını gelecek nesillere tanıtmayı amaçlıyor. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan sanatçı ve sporcular ile Doğu Türkistan’dan öğrenciler ve Türk coğrafyasından da katılımın olduğu şenlik, Keles Kocayayla’da birbirinden özel sportif gösterilere sahne oluyor. Cirit, rahvan, binicilik, güreş, kökbörü gibi yaklaşık 5000 yıllık ecdat yadigârı ata sporları bugüne taşındı. Şenlik, aynı zamanda dağ yöresi gelin alma, Türk Dünyası duvak açma, ipek üretimi, ipek halı ve kilim dokuma gibi kültürel değerleri de vatandaşların izlenimine sundu.

Kocayayla’da gün boyu geleneksel okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, oba alanında farklı kültürlere ait tanıtımlar ve ritüeller, geleneksel çocuk oyunları ve yağlı güreş müsabakaları yapılıyor. Farklı branşlardan sanatçıların Türk-İslam eserlerine yönelik çalışmaları, mangala-Mas Güreşi ve manej alanında binicilik eğitimleri ile toplam 309 sporcu ve 150’nin üzerinde sanatçı programa katıldı. Halk dansları gösterileri, konserler, sanatsal faaliyetler ve kültürel ritüellerin yer aldığı etkinlikte, Kocayayla’ya konumlandırılan yurt çadırları tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil ediliyor. Orhun Yazıtları’nın bire bir örneklerinin yer aldığı etkinlik alanında yazıtların canlı anlatımları da yapılıyor. Osman Gazi’nin otağ kurduğu, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun’un düğünlerinin yapıldığı, bir cihan devletinin temelinin atıldığı Kocayayla, tarihi bir şölene ev sahipliği yapılıyor.

Yoğun katılım

Oba alanındaki etkinliklere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu, Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği, Türkistanlılar Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Nogay Türkleri İstanbul Derneği, Van Erciş Ulupamir Köyü, Azerbaycan Büyükelçiliği, Türksoy, TİKA, Dağder, Türkiye Türk Dünyası Yörük ve Türkmen Birliği, Türkçe’nin Dirilişi Hareketi Derneği ve Rumelifed katılıyor. Atlı gösteri alanındaki gösterilere Bursa Ata Atlı Cirit Spor Kulübü, Yıldırım Atlı Cirit Spor Kulübü, Bursa Rahvan Atları Kulübü, Yeşil Bursa Rahvan Atlı Okçuluk Kulübü, Ulupamir ve Manavgat Gökbörü Takımları, Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya Göçmen Oyunları Atlı Akrobasi Takımı katılım sağlıyor. Geleneksel Okçuluk müsabakasına katılım sağlayan spor kulüplerinden Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü, Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, Atıcılar Tekkesi, Sipahi Atlı Okçuluk Spor Kulübü, Hasanağa Atlı Okçuluk Kulübü, Altınordu Savaş Sanatları ve Spor Kulübü Derneği katılıyor.

Şenlik programı şöyle:

"22 Temmuz Pazar / Keles-Kocayayla

Atlı Gösteri Alanı / Cirit / Rahvan / Atlı okçuluk ve savaş sanatları / Kökbörü - kız kuumay (Ulupamir-Manavgat Kökbörü takımları) / Dünya göçmen oyunları Kırgızistan atlı akrobasi gösterisi

Binicilik Alanı / Binicilik eğitimi

Ok Meydanı / Bursalı Şüca Kupası

Oba Alanı / Beşik toyu / Türk Dünyası duvak açma ritüeli / Dağ yöresi gelin alma / İpek üretimi, ipek halı dokuma, yün eğirme, kilim dokuma

Orhun Yazıtları / Orhun Yazıtları anlatımı, canlandırılması ve tanıtımı

Çocuk Oyunları Alanı / Geleneksel çocuk oyunları (körebe, ip atlama, mangala, mas güreşi, beştaş, aşık oyunu)

Sahne Alanı / Ödül Töreni".