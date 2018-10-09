Türk dünyası yarın Trabzon’da bir araya gelecek

Türk Dünyası İşbirliği Haftası kutlamaları çerçevesinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’un kuruluşunun 25. yılı sempozyumu Trabzon’da gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde TÜRKSOY ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin müşterek organizasyonuyla Türk dili konuşan 14 Türk Cumhuriyetinin Kültür Bakanlarının oluşturduğu, TÜRKSOY Daimi Konseyinin müşterek sarayı olan Türk Otağı Trabzon’da açılacak.

TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılı kutlamaları ve Türk Dünyası İşbirliği Haftası kapsamında Türk dili konuşan ülkeler resmi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla düzenlenecek panel, sergi ve TÜRKSOY otağı açılışı, Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasında 10 Ekim Çarşamba günü saat 09.30’da başlayacak.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Altay, Başkurdistan, Gagavuz Yeri (Moldova), Hakas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Saha (Yakut), Tataristan ve Tiva’nın resmi ve sivil toplum kuruluşlarının hazır bulunacağı programlar ile Türk dili konuşan ülkeler Trabzon’da bir araya gelecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Türk dünyasını Trabzon’da ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gümrükçüoğlu, “Türk Dünyası İşbirliği Haftası vesilesi ile Türk dili konuşan ülkelerimiz şehrimizde bir araya gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk dünyasının birlik ve beraberliği için gerçekleştirilen çalışmalar her alanda önemli sonuçlar vermiştir. Trabzon’umuzda gerçekleştireceğimiz bu çalışmalarla da tüm dünyaya Türk dünyasının birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde iletmiş olacağız” diye konuştu.