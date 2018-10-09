GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 14:23

Türk dünyası yarın Trabzon’da bir araya gelecek

Türk Dünyası İşbirliği Haftası kutlamaları çerçevesinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’un kuruluşunun 25. yılı sempozyumu Trabzon’da gerçekleştirilecek.

Türk dünyası yarın Trabzon'da bir araya gelecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türk Dünyası İşbirliği Haftası kutlamaları çerçevesinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’un kuruluşunun 25. yılı sempozyumu Trabzon’da gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde TÜRKSOY ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin müşterek organizasyonuyla Türk dili konuşan 14 Türk Cumhuriyetinin Kültür Bakanlarının oluşturduğu, TÜRKSOY Daimi Konseyinin müşterek sarayı olan Türk Otağı Trabzon’da açılacak.

TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılı kutlamaları ve Türk Dünyası İşbirliği Haftası kapsamında Türk dili konuşan ülkeler resmi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla düzenlenecek panel, sergi ve TÜRKSOY otağı açılışı, Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasında 10 Ekim Çarşamba günü saat 09.30’da başlayacak.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Altay, Başkurdistan, Gagavuz Yeri (Moldova), Hakas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Saha (Yakut), Tataristan ve Tiva’nın resmi ve sivil toplum kuruluşlarının hazır bulunacağı programlar ile Türk dili konuşan ülkeler Trabzon’da bir araya gelecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Türk dünyasını Trabzon’da ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gümrükçüoğlu, “Türk Dünyası İşbirliği Haftası vesilesi ile Türk dili konuşan ülkelerimiz şehrimizde bir araya gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk dünyasının birlik ve beraberliği için gerçekleştirilen çalışmalar her alanda önemli sonuçlar vermiştir. Trabzon’umuzda gerçekleştireceğimiz bu çalışmalarla da tüm dünyaya Türk dünyasının birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde iletmiş olacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku