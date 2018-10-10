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10 Ekim 2018 Çarşamba 20:46

Türk girişimciden Florence Kasırgası mağdurlarına “pizzalı” yardım

ABD’de yaşayan Türk pizzacı yaptığı dev pizzalardan elde ettiği geliri ülkede meydana gelen Florence Kasırgası sonucu mağdur olan vatandaşlara gönderecek.

Türk girişimciden Florence Kasırgası mağdurlarına 'pizzalı” yardım
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ABD’de yaşayan Türk pizzacı yaptığı dev pizzalardan elde ettiği geliri ülkede meydana gelen Florence Kasırgası sonucu mağdur olan vatandaşlara gönderecek.

ABD’nin New York kentinde yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yaptığı dev pizzalardan elde ettiği geliri ülkede meydana gelen Florence Kasırgası sonucu mağdur olan vatandaşlara gönderecek. Akdeniz, yaptığı 5 katlı ve ortalama 25 kilogram ağırlığındaki pizzaların tanesini 2 bin dolara satacak ve elde ettiği geliri kasırga mağdurlarına gönderecek.

New York genelinde 7 pizza şubesi olan ve yoksullara, evsizlere yardımseverliğiyle bilinen Akdeniz, “Güney Karolina’da yaşanan kasırga sebebiyle bir fikir geliştirdik ve pizzayı biraz daha kaliteli bir malzeme kullanıp fiyatını artıralım, insanlara da bağış yapmış oluruz diye düşündük ve sonra bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

Kasırga mağdurlarına yardım için yaptıkları 5 katlı pizzanın beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü belirten Türk iş adamı, "Şu ana kadar bu pizzadan 15 tane satarak 30 bin dolar kazanç elde ettik. Bizim kullandığımız malzemenin yaklaşık 300 dolar tutarını çıkardıktan sonra kalan parayı Kuzey Karolina’daki kasırga mağdurlarına göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Hedef bin pizza

Akdeniz, bu projeye başladıklarında hedeflerinin 5 pizza olduğunu ancak daha sonra bu sayının 10’a, 100’e yükseldiğini ve şu anda da bin pizza satmayı hedeflediklerini aktardı.

ABD’lilere pizzayı sevdirdiğini ifade eden Akdeniz, yaptıklarıyla olumlu tepkiler de aldığını dile getirerek, "Ben iyilik yapıp suya bırakıyorum. Bana geri gelip gelmeyeceğini düşünmüyorum. İnsanlar bana bakıp bir iyilik de onlar yapsa bana yeter. New York’ta yaşayan 3 milyon insan bir şekilde kasırga mağdurlarına yardım etse ortada bir sorun da kalmayacaktı. Herkesi mutlu edemezsiniz ama herkes küçük bir yardım edebilir" ifadelerini kullandı.
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