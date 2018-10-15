Türk Hava Kurumunun 28.Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.45. Olağan Büyük Genel Kurulu ile Türk Hava Kurumunun 28.Genel Başkanı olan Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, beraberindeki heyetle Atatürk’ün mozalesine çelenk koydu, ardından Anıtkabir Şeref Defterini imzaladı.
Türk Hava Kurumunun 28’inci Genel Başkanı Nogaylaroğlu Anıtkabir’de
Türk Hava Kurumunun 28.Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.