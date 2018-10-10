Türk Hava Yolları Eylül ayında yüzde 84 doluluk oranı ile uçtu

Türk Hava Yolları Eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Türk Hava Yolları Eylül ayında yüzde 84 doluluk oranına ulaştı.

Geçtiğimiz yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Türk Hava Yollarının yolcu ve kargo trafik sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Eylül 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine göre taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Eylül ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1’lik artış göstererek yaklaşık 7 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 83,4’e ulaştı.

Eylül ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 2 puanlık artışla yüzde 83 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise 2 puanın üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 87 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı.

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika’da yaklaşık 7 puan, Avrupa, İç Hatlar ve Uzak Doğu’da ise yaklaşık 2 puan artış gerçekleşti.

Kargo ve posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 48 ile İç Hatlar, yüzde 32 ile K. Amerika, yüzde 23 ile Afrika ve yüzde 20 ile Uzak Doğu katkı sağladı.

Yolcu sayısı 58 milyona ulaştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ”Bu yıl ülkemize olan talep artışı yılın ilk üç çeyreğinde Türk Hava Yolları istatistiklerine de yansıdı. İlk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yolcu talebinde yüzde 10’luk artış görülürken yolcu sayımız yüzde 12 artarak 58 milyona ulaştı” dedi.