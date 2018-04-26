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26 Nisan 2018 Perşembe 21:40

Türk heyeti Cerablus’da yeni belediye binası açılışına katıldı

Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar’ın başkanlığındaki Türk heyeti eşliğinde Suriye’nin Cerablus kentinde yeni belediye binasının açılışı yapıldı.

Türk heyeti Cerablus'da yeni belediye binası açılışına katıldı
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Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar’ın başkanlığındaki Türk heyeti eşliğinde Suriye’nin Cerablus kentinde yeni belediye binasının açılışı yapıldı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar’ın başkanlığındaki Türk heyeti, Özgür Suriye Ordusu mensupları ve Cerablus Mahalli Meclis Başkanı Abdu Halil’in katılımıyla Cerablus’un yeni belediye binasının açılışı yapıldı. Halil, ilk meclisin Ekim ayında çalışmaya başlayacağını söyledi. Halil, Cerablus’ta eğitim alanında bin 500 öğretmenli 100 okul açıldığını, eğitimini tamamlayamayan öğrenciler için Haran Üniversitesi ile anlaşıldığını duyurdu. Halil, Cerablus’ta Vakıflar ilçesinin kurulduğunu, birçok caminin yeniden inşa edildiğini ifade etti. Sağlık alanında ise bir Türk hastanesi ve 2 poliklinik olduğunu açıklayan Halil, birçok kamp ve gecekondu bölgelerine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar da Cerablus ve diğer bölgelerin özgür insanlarla dolu olması ümit ettiğini belirtti. Aksanyar, "Her gün böyle yeni güzel gelişmeler oldukça burası özgür insanların kaliteli yaşadığı beldeler haline gelecek” dedi.
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