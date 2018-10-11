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11 Ekim 2018 Perşembe 13:35

Türk-İş Başkanı Atalay’dan Şeker-İş Başkanının makam aracına ilişkin açıklama

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ün yeni aldığı makam aracına ilişkin, "Doğru olmadığını sabah kendisine de ifade ettim. Hiç doğru bir iş değil. Şeker için mücadele ederken böyle bir araca binmek uygun değil" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan Şeker-İş Başkanının makam aracına ilişkin açıklama
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ün yeni aldığı makam aracına ilişkin, "Doğru olmadığını sabah kendisine de ifade ettim. Hiç doğru bir iş değil. Şeker için mücadele ederken böyle bir araca binmek uygun değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Türkiye-AB KİK heyeti içinde yer alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ziyaretin ardından gazetecilerin Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ün değeri 1 milyon lira olan yeni makam aracına ilişkin soruları üzerine, "Hiç doğru değil. O araç herkeste var ama yapılan hiç doğru değil. Doğru olmadığını sabah kendisine de ifade ettim. Hiç doğru bir iş değil. Şeker için mücadele ederken böyle bir araca binmek uygun değil" ifadelerini kullandı.

"İade talebiniz oldu mu?" sorusu üzerine Atalay, "Söylemem gerekenleri söyledim" açıklamasında bulundu. Bazı ürünlerde yüzde 10 indirim yapılmasının enflasyonu düşük göstereceği, bunun da memur maaşlarını etkileyeceği yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine Atalay, şunları kaydetti:

"Böyle bir kanaat var, bu TÜİK’teki değişimden dolayı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili işçi ve memur sendikaları ortak bir açıklama yapacağız. Asgari ücret şu anda bin 600 lira, Aralık ayına kadar 2 bin lira olsun diye ifade ettik. Aralık ayında da 2 bin lira üzerinden hükümetle pazarlık yapalım ifademize rağmen şu ana kadar müspet bir bilgi ve cevap alamadık" şeklinde konuştu.
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