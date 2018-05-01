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01 Mayıs 2018 Salı 10:25

TÜRK-İŞ sendikası Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

TÜRK-İŞ sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Sendika adına açılamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlanma Sekreteri Eyüp Alemdar, "Küresel sermayenin insanı yok sayan,...

TÜRK-İŞ sendikası Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
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TÜRK-İŞ sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Sendika adına açılamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlanma Sekreteri Eyüp Alemdar, "Küresel sermayenin insanı yok sayan, işçi haklarını ortadan kaldırmak isteyen acımasız politikalarına karşı 1 Mayıs 2018’de Taksim’den bir kez daha haykırıyoruz, yaşasın mücadelemiz" dedi.

TÜRK- İŞ sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na geldi. Anıt’a çelen bırakan sendika üyeleri önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Cumhuriyet Anıtı’na kırmızı karanfiller bırakan sendika üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

Sendika adına açılamada bulunan TÜRK- İŞ Genel Teşkilatlanma Sekreteri Eyüp Alemdar, "Bugün işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Alın teriyle geçinen herkesin bayramı kutlu olsun. Bugün yoksulluğa, sömürüye, adaletsizliğe karşı emekçilerin seslerini yükselttiği gündür. İşçilerin örgütlendikleri için işten atılmadığı, insan onura yakışır ve insanla bir gelecek için mücadele günüdür. 1 Mayıs birlik ve beraberlik içinde sosyal adaletin olduğu bağımsız ve demokratik Türkiye için tüm emekçilerin ortak mücadele günüdür. Biz yüz binlerce kişiyi temsil eden bir konfederasyon olarak 1 Mayıs 2018’de başta kitlesel miting düzenlediğimiz Hatay’da olmak üzere ülkemizin dört bir köşesinde alanlarda iş yerlerimizde tezgah başlarımızda birlikteyiz, omuz omuzayız" şeklinde konuştu.

Alemdar sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin her köşesine sesleniyoruz. İş cinayetlerine son diyoruz. Kayıt dışılığa, taşeron işçilerde kadro düzenlemesinde ayrımcılığa, adaletsizliğe, düşük ücret politikalarına, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne karşı sesimizi yüceltmek için sesleniyoruz. Küresel sermayenin insanı yok sayan, işçi haklarını ortadan kaldırmak isteyen acımasız politikalarına karşı 1 Mayıs 2018’de Taksim’den bir kez daha haykırıyoruz, yaşasın mücadelemiz."
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