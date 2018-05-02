Türk Japon Kültür Merkezi’nin 20. yılı Ankara’da kutlandı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Japonya ile çok güzel bir dostluk ilişkimiz var. Tarihten itibaren böyle gelmiş böyle devam ediyor. İnanıyorum ki gelişerek devam edecek” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Japonya ile çok güzel bir dostluk ilişkimiz var. Tarihten itibaren böyle gelmiş böyle devam ediyor. İnanıyorum ki gelişerek devam edecek” dedi.

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nin 20’nci kuruluş yıl dönümü, şerefine Ankara’da bir otelde program düzenlendi. Etkinliğe Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı İchiro Aisawa ve Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajama ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Japon Vakfının kuruluşundan itibaren emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Recep Akdağ, “Japonya ile çok güzel bir dostluk ilişkimiz var. Hem iki devlet arasındaki ilişki güzel ve gelişen bir ilişki hem de halklarımız arasında dostluk bağı var. Tarihten itibaren böyle gelmiş böyle devam ediyor. İnanıyorum ki gelişerek devam edecek” açıklamasında bulundu.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajama, Türkiye ve Japonya’nın coğrafi olarak uzak olsa da kalpleri birbirine çok yakın iki ülke olduğunu belirterek, “Japonya Büyükelçisi olarak iki ülke halklarının dostluğu için çalışmaktan çok mutluyum” dedi.

Konuşmaların ardından, Japon ve Türk sanatçılar kendi dillerinde şarkılar okudu. Programın sonlanmasının ardından Akdağ, Japon konuklarını kabul etti. Gerçekleşe kabulde iki ülkenin ilişkilerinden ve ikili anlaşmalardan konuşuldu.