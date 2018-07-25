Türk kinoloji uzmanları Moskova’da yarışmaya katıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan Uluslararası Kinoloji Yarışması’na Türkiye’den gelen köpek eğitim uzmanları da katıldı.

Türk kinoloji uzmanları, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen Uluslararası Kinoloji Yarışması’na katıldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, yarışmaya Rusya’nın çeşitli bölgelerinden gelen köpek uzmanları katıldı. Haberlerde, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen özel köpekli arama kurtarma timlerinin, yarışmada yeterlilik sınavına tabi tutulduğu belirtildi. Timlerin, çeviklik, itaat, agresyon ve koku alma kabiliyetlerinin yanında enkaz altında canlı bulmak için yarıştığı da bildirildi. Yapılan yarışmada Türk ekibinin katılım bilgisinde, "Türkiye’de ve farklı ülkelerde birçok arama-kurtarma ve acil durumlarda başarılı olmuş, dünyanın en iyi ekipleri arasında yer alan Türk ekibi" ifadeleri yer aldı.