ABD’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosluğu Florida kıyılarında etkili olmaya başlayan Michael Kasırgası sebebi ile uyarıda bulundu.Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bulunan Türkiye’nin Miami Başkonsolosluğu Florida kıyılarında etkili olmaya başlayan Michael Kasırgası sebebi ile vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulundu. Konsolosluk, yetkililerin yaptığı ikazlara uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunurken kasırganın etkili olacağı bölgelerde açılan sığınaklara ilişkin bilgileri takipçileri ile paylaştı.
Türk Konsolosluğundan Michael Kasırgası uyarısı
ABD’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosluğu Florida kıyılarında etkili olmaya başlayan Michael Kasırgası sebebi ile uyarıda bulundu.