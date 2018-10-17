GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:32

Türk-Macar ilişkilerinin izleri Türk Tarih Kurumu’nda sürülecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Macaristan Milli Günü kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihine ışık tutacak etkinlikler düzenleniyor.

Türk-Macar ilişkilerinin izleri Türk Tarih Kurumu'nda sürülecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Macaristan Milli Günü kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihine ışık tutacak etkinlikler düzenleniyor.

19 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Türk Tarih Kurumu’nda Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss’ın katılımıyla Türk- Macar ilişkilerine dair belgelerin gösterildiği iki serginin açılışı gerçekleştirilecek. "Macaristan’dan Olgular-Doğu Kaşifi Macarlar" başlıklı sergi, yüzyıllardır Macar gezginler, tüccarlar ve din adamlarının Doğu ile temaslarında edindikleri gözlemlere ve bu coğrafyadaki çalışmalarına yer verirken, Türk ve Macar toplulukları arasındaki temasların iki toplumun hafızasında bıraktığı izleri de gözler önüne serecek. Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “Tarihi Belgelerle Türk-Macar İlişkileri” sergisinde ise Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türk-Macar ilişkilerinin seyri arşiv belgeleri ışığında izlenecek.

Sergilerin açılışının ardından Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından "Tarihten Günümüze Türk-Macar İlişkileri" başlıklı konferans verilecek. Etkinlikler, ilgili herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku