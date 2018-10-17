Türk-Macar ilişkilerinin izleri Türk Tarih Kurumu’nda sürülecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Macaristan Milli Günü kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihine ışık tutacak etkinlikler düzenleniyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Macaristan Milli Günü kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihine ışık tutacak etkinlikler düzenleniyor.

19 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Türk Tarih Kurumu’nda Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss’ın katılımıyla Türk- Macar ilişkilerine dair belgelerin gösterildiği iki serginin açılışı gerçekleştirilecek. "Macaristan’dan Olgular-Doğu Kaşifi Macarlar" başlıklı sergi, yüzyıllardır Macar gezginler, tüccarlar ve din adamlarının Doğu ile temaslarında edindikleri gözlemlere ve bu coğrafyadaki çalışmalarına yer verirken, Türk ve Macar toplulukları arasındaki temasların iki toplumun hafızasında bıraktığı izleri de gözler önüne serecek. Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “Tarihi Belgelerle Türk-Macar İlişkileri” sergisinde ise Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türk-Macar ilişkilerinin seyri arşiv belgeleri ışığında izlenecek.

Sergilerin açılışının ardından Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından "Tarihten Günümüze Türk-Macar İlişkileri" başlıklı konferans verilecek. Etkinlikler, ilgili herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek.