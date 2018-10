09 Ekim 2018 Salı 17:24

Türk mürettebatın batan gemideki mürettebatı kurtarması kamerada

Bangladeş’in Chittagong liman kenti açıklarında Tayvan bayraklı bir gemi, Türk bayraklı bir gemiye çarparak battı. Türk mürettebatın batan gemideki denizcileri kurtarma çabası kameralar tarafından an be an kaydedildi.