Türk Otağı, tarihi belediye binasında hizmete açıldı

Türk Dünyası İşbirliği Haftası kutlamaları çerçevesinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’un, Türk Dili konuşan 14 Türk Cumhuriyetinin Kültür Bakanlarının oluşturduğu Daimi Konseyinin müşterek sarayı olan “Türk Otağı” Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasında hizmet açıldı.

Türk Dünyası İşbirliği Haftası kutlamaları ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’un kuruluşunun 25. yılı çerçevesinde Trabzon’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türk dili konuşan 14 Türk Cumhuriyetinin Kültür Bakanlarının oluşturduğu, TÜRKSOY Daimi Konseyinin müşterek sarayı olan Türk Otağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi belediye binasında oluşturulan Türk Otağı’nın açılışında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Türk Otağı’na ev sahipliği yapmanın kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. TÜRKSOY’un Türk dünyası için çok önemli çalışmalar icra ettiğine değinen Gümrükçüoğlu, “Öncelikle TÜRKSOY’a bu sempozyumu Trabzon’umuzda yapma ve dünyaya Trabzon’umuzdan mesaj vermeyi tercih ettikleri için tarihi şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Türk dili konuşan 14 Türk Cumhuriyetinin Kültür Bakanlarımızın oluşturduğu TÜRKSOY Daimi Konseyinin müşterek sarayı olacak olan, tarihi belediye binamızdaki bu salon hepimiz için büyük öneme haiz olacaktır” dedi.

Türk dünyası adına Trabzon’a teşekkür

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseniov ise Trabzon’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kaseniov, “Türk Dünyası İşbirliği Haftasının en güzel noktası burada olmak. Türk Dünyası adına Trabzon’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Türk otağı için Trabzon’un seçilmesi gurur vesilesidir”

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise TÜRKSOY’un, Türk Dünyası için yaptığı çalışmalarının önemine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyetinin, Türk dünyasında birlik ve beraberliğin en üst düzeyde yürütülmesi için ciddi çalışmalar içinde olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “Trabzon’umuz çok güzel bir şehrimiz. Türk Otağı için Trabzon’un seçilmesi bizim için gurur vesilesidir. Ülkemiz, Türkî Cumhuriyetler içinde birlik ve beraberliğin en üst düzeyde sürdürülmesi için yoğun gayret sarf ediyor. TÜRKSOY’un çalışmaları takdir ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum”dedi.

Konuşmaların ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasında oluşturulan Türk Otağı, hizmete açıldı.