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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:20

Türk pilot Ali Çapan’dan Avrupa Muaythai Şampiyonası’na katılan sporculara destek

Türk yarış pilotu Ali Çapan, Avrupa Muaythai Şampiyonası’na katılan sporculara destek verdi.

Türk pilot Ali Çapan'dan Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılan sporculara destek
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Türk yarış pilotu Ali Çapan, Avrupa Muaythai Şampiyonası’na katılan sporculara destek verdi.

Avrupa Muaythai Şampiyonası 30 Haziran Cumartesi günü Çekya’nın başkenti Prag’da başladı. Muaythai sporuna ilgisi ile bilinen Türk yarış pilota Ali Çapan da şampiyonaya katılan Türk sporculara destek verdi. Prag’a giderek Türk sporcularla buluşan Çapan, "Türk sporu için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Ülkemizi temsilen yurt dışında pistlerde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağım" dedi.
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