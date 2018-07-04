Türk-Rus ailesinin üçüzleri Rusya’da ilgi odağı

Rusya’nın Moskova ile Petersburg yolu arasında bulunan Velikiy Novgorod şehrinde Saim ve Mariya Dalgıç çiftinin üçüz çocukları oldu.Türk-Rus çiftinin üçüz bebekleri Rusya’da büyük ilgi uyandırıyor. Rusya’nın Moskova ile Petersburg...

Rusya’nın Moskova ile Petersburg yolu arasında bulunan Velikiy Novgorod şehrinde Saim ve Mariya Dalgıç çiftinin üçüz çocukları oldu.

Türk-Rus çiftinin üçüz bebekleri Rusya’da büyük ilgi uyandırıyor. Rusya’nın Moskova ile Petersburg yolu arasında bulunan Velikiy Novgorod şehrinde Saim ve Mariya Dalgıç çiftinin üçüz çocukları oldu. Dalgıç çifti çocuklarına Emine, Metin ve Ramiz isimlerini verdikleri öğrenildi. Şehirdeki yerel basının ilgi odağı haline gelen çocuklar, doğdukları şehirde büyük bir sevince sebep oldu.