21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:25 Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı terör IHAAW182554-GEN/21-07-2018 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı 21.07.2018 18:25:54 TSI NNNN

IHAAW182554-GEN/21-07-2018 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı 21.07.2018 18:25:54 TSI NNNN