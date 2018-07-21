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21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:25

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı terör

IHAAW182554-GEN/21-07-2018 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı 21.07.2018 18:25:54 TSI NNNN

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı terör
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IHAAW182554-GEN/21-07-2018 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı 21.07.2018 18:25:54 TSI NNNN
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