Türk Tarih Kurumu “Karadeniz’de Millî Mücadele" konferansları başlatıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceği bir dizi konferans ile Millî Mücadele sırasında Karadeniz’de yaşanan olaylar kapsamlı olarak ele alınacak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceği bir dizi konferans ile Millî Mücadele sırasında Karadeniz’de yaşanan olaylar kapsamlı olarak ele alınacak.

Sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle Osmanlı Devleti’ne karşı dışarıdan yapılan saldırıların önemli bir parçasını teşkil eden Karadeniz bölgesinde yaşanan iç isyan, işgal ve mücadele Samsun, Trabzon ve Rize’de düzenlenecek olan konferanslarda anlatılacak. Batı’da başlayan Yunan işgalinin Karadeniz’deki Rum Pontus çetecileri ile aynı zamanda gerçekleşmesi, Rus işgali sonrasında bölgede yaşanan göçler ve asayiş olayları, bölgede Millî Mücadele’nin organizasyonu, mücadele sırasında yabancıların faaliyetleri, Pontus devletini yeniden canlandırma girişimleri gibi konuların ele alınacağı konferans serisinin ilki, 2 Mayıs günü Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Konferansta Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın yönetiminde, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Akbulut sunum yapacak.

3 Mayıs günü Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın yöneteceği ikinci toplantı, Trabzon’da düzenlenecek. Prof. Dr. Güray Kırpık, Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Prof. Dr. Mesut Çapa’nın konuşmacı olduğu etkinliğe, Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Konferans serisi, 4 Mayıs günü Rize’de Doç. Dr. Zehra Aslan oturum başkanlığında, Prof. Dr. Güray Kırpık ve Prof. Dr. Mehmet Okur’un sunumlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde düzenlenecek olan konferansla sona erecek.