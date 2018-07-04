Türk Tarih Kurumu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında bilimsel iş birliği protokolü

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında sağlık bilimleri alanında ortak tarihsel çalışmalar yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.4 Temmuz günü...

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında sağlık bilimleri alanında ortak tarihsel çalışmalar yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

4 Temmuz günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile kurum personeli katıldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Turan, imza töreninde yaptığı konuşmada tarih boyunca büyük dönemeçlerin alınmasında bilimin rolüne dikkat çekti. Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt Savaşı’nda alınan zaferde Selçuklulardaki matematiğin Bizans’tan üstün olmasının etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, imzalanan protokolle gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde sağlık bilimleri alanındaki tarihsel mirasın aydınlatılacağını ifade etti.

Ardından söz alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tarihini bilmeyenlerin geleceklerini yazamayacaklarını belirtti. Anadolu’nun her zaman tıp tarihi açısından zengin bir kaynak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdöl, bu alandaki yazılı belgeleri gelecek kuşaklara aktarmayı kendilerine görev addettiklerini, bu konudaki bilim insanı desteğini de Türk Tarih Kurumu’ndan almayı hedeflediklerini dile getirdi.

İki kurum tarafından tıp tarihi ve sağlık bilimleri alanında ortak yayınlar hazırlanması, kaynak eserlerin taranması, bilimsel toplantılar düzenlenmesi, araştırmacılar yetiştirilmesi gibi hususları düzenleyen protokol doğrultusunda alanda yapılacak çalışmalara dair bir yol haritasının çıkarılacağı belirtildi.