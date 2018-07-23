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23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:19

Türk Tarih Kurumundan İstiklal Harbi şehitlerine vefa videosu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 95. yıl dönümünde İstiklal Harbi şehitlerini anmak amacıyla kısa film hazırladı.

Türk Tarih Kurumundan İstiklal Harbi şehitlerine vefa videosu
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 95. yıl dönümünde İstiklal Harbi şehitlerini anmak amacıyla kısa film hazırladı.

Türk Tarih Kurumunun genel ağ sayfasından ve sosyal medya hesabından yayınlanan belgesel filmde, Lozan Antlaşması’nın Sevr’de diz çöktürülmek istenen Türk milletinin istiklalini ilan eden belge olduğu vurgulandı. Boğazlar, Adalar, Batı Trakya, Fener Rum Patrikhanesi, Musul ve Hatay’ın Lozan Antlaşması’nda ne şekilde yer aldığının işlendiği kısa belgesel filmde, Lozan’da ertelenen konuların antlaşmanın imzalanmasından sonra yeni antlaşma ve düzenlemelerle çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekildi. Lozan Antlaşması’nın 95. yıl dönümünde Lozan Antlaşması’nın tarih bilimine göre doğru anlaşılması, ertelenen konuların ve Lozan’ın ihlal edilen maddelerinin kamuoyu tarafından doğru şekilde bilinmesinin önemine dikkat çekildi.
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