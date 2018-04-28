Türk Telekom’dan Korkutelili kadınlara teknoloji eğitimi

Türk Telekom, “Şimdi Senin Zamanın” sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliği kapsamında Korkutelili kadınlara teknoloji eğitimi verdi. Korkuteli’nde Türk Telekom Gezici Eğitim Tırında gerçekleşen eğitimde kadınlar temel internet kullanımını öğrendi.

Türk Telekom tarafından başlatılan teknoloji seferberliği kapsamında, “Herkes için erişilebilir iletişim” vizyonu ile hayata geçirilen "İnternet’le Hayat Kolay" projesiyle aynı vizyon çerçevesinde, bu kez özellikle kadınların teknoloji eğitimi alması hedefleniyor. Teknoloji seferberliği ile katılımcılar e-devlet başta olmak üzere, Skype ve Google Maps gibi uygulamaları nasıl kullanacaklarını da öğrenme fırsatı elde etti.

Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı, gündüz kadınlara eğitim verirken akşam da açık hava sineması olarak yöre halkının güzel ve eğlenceli bir akşam geçirmesine katkıda bulunuyor. Toplam 24 il, 34 farklı ilçede kadınlara teknoloji eğitimi verilecek proje kapsamında yaklaşık 3 ay içerisinde toplam 5 bin kadının eğitimlerden faydalanması hedefleniyor.

Türk Telekom Eğitmeni Macit Özçeri, ev kadınlarının teknolojiyi kullanmalarını teşvik edici eğitimler verdiklerini söyledi. Özçeri, gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Bizim de kendi annelerimiz babalarımız da teknolojiyi yavaş yavaş kullanmaya başlıyorlar. Onların teknolojiye adapte olması bizim için çok önemli. Birçok veriye kısa yoldan ulaşabilmelerini bizler de çok istiyoruz. Faturalarını internet üzerinden ödemeyi öğreniyorlar. Sosyal medyayı kullanmaları, teknolojiden bilgi sahibi olmaları bizim için de çok güzel bir şey. Katılımcılar çok istekliler, çocuklarıyla olan iletişimde geri planda kalmak istemiyorlar. Bu eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah gün sonunda da güzel kazanımlar elde etmiş olarak günümüzü tamamlamış olacağız" dedi.

Eğitimlere katılan Tülay Yıldız da zamanın teknoloji zamanı olduğunu dile getirdi. Öğrenmenin yaşının olmadığını belirten Yıldız, "Herkes bu eğitimlere katılmalıdır. Her ne kadar öğrensek de bilmediğimiz çok konu var. O nedenle bunu tamamlamak için geldim. Devir artık teknoloji devri. Bütün dünya oraya doğru gidiyor. Teknolojik gelişmeleri takip etmemiz icap eder" diye konuştu.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi, Türk Telekom çalışanları tarafından hediye dağıtıldı.