Türk ve Suudi heyet İstanbul Başkonsolosluğunda

Türk ve Suudi ekip, inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna giriş yaptı.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından yapılan görüşmelerle birlikte Türk heyetin Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda...

Türk ve Suudi ekip, inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna giriş yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından yapılan görüşmelerle birlikte Türk heyetin Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda inceleme yapmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından aralarında iki savcının bulunduğu Türk heyeti ile Suudi Arabistanlı heyet, akşam saat 17.45’te konsolosluk binasına girdi. Heyetin içeride inceleme yapması beklenirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.