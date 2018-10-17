Türk ve yabancı öğrencilerin elektronik arkadaşlığı

Antalya Hüseyin Ak Ortaokulu yetkilileri öğrencilerin, ‘Öğretmenim biz İngilizce öğreniyoruz ama yabancılar da Türkçe öğreniyor mu?’ merakı üzerine ‘Emate Translator’ isimli bir telefon uygulaması hazırladı. Okula Erasmus+E-Mate projesi çalışma programı çerçevesinde gelen öğrenciler bu çeviri uygulamasını kullanarak, isteklerini Türkçe söylemeye çalışıyor. Aynı zamanda yabancı öğrencilere okulda Türkçe dersi de veriliyor.

Antalya Hüseyin Ak Ortaokulu yetkilileri öğrencilerin, ‘Öğretmenim biz İngilizce öğreniyoruz ama yabancılar da Türkçe öğreniyor mu?’ merakı üzerine ‘Emate Translator’ isimli bir telefon uygulaması hazırladı. Okula Erasmus+E-Mate projesi çalışma programı çerçevesinde gelen öğrenciler bu çeviri uygulamasını kullanarak, isteklerini Türkçe söylemeye çalışıyor. Aynı zamanda yabancı öğrencilere okulda Türkçe dersi de veriliyor.

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Hüseyin Ak Ortaokulu, 2016 senesinde Avrupa Birliği Ulusal Ajansı’na hibe desteği için başvuruda bulundu. Okul yönetimi bir ilki gerçekleştirdi ve çıkan destek sayesinde ‘Emate Translator’ isimli bir telefon uygulaması çıkardı. Türkçe seslerin öğrencilere ait olduğu çeviri uygulamasında, Türkçe ‘Acıktım’, ‘Susadım’, ‘Ne kadar?’, ‘Nasılsın?’ gibi günlük ifadeler yer alıyor. Avrupa Birliği’nden kalite belgesi alan uygulama, 7 dili kapsıyor. Uygulama yeni gelen ülkelerin dilleri de eklenerek, 12 dil seçeneğine sahip olacak.

Okula Erasmus+E-Mate projesi çalışma programı çerçevesinde 4 ülkeden 13 öğrenci, 12 öğretmen geldi. Okula gelen yabancı öğrenciler ve öğretmenler Türkçe derslerine katılarak, Türkçeyi öğrenmeye çalışıyor. Aynı zamanda isteklerini söylemek için Emate Translator uygulamasındaki sesleri dinleyerek, tekrar ediyor. Öte yandan okulda 4 adet Avrupa Birliği projesi yürütülüyor.

Program çerçevesinde gelen öğrenciler okulun öğrencileriyle teneffüs saatlerinde bahçede oyun oynuyor, onlarla birlikte derse giriyor ve birlikte zaman geçiriyor.

"Tamamlayıcı projeler yapacağız"

Uygulamadan bahseden proje koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni Sadettin Mesutoğlu projenin birinci ayağını bitirdiklerini belirterek, şu anda Hollanda, Portekiz, Polonya, Macaristan ve Romanya’yla projeyi yürüttüklerini söyledi. Mesutoğlu, "Bunu bitirince diğer dilleri de uygulamaya eklemek için tamamlayıcı projeler yapacağız" dedi.

"Türkçe öğretiyoruz"

Uygulamayı okul yönetimi olarak geliştirdiklerini ifade eden Mesutoğlu, "2016-2018 yılları arasında İtalya, Almanya, Fransa gibi Avrupa’da dilleri en çok konuşulan ülkelerle gerçekleştirdik. Uygulamada günlük ifadelerin yazılı ve sesli çevirilerini yaptık. Çevirileri de bizim öğrencilerimiz yaptı. Yabancı öğrenciler ve öğretmenler Türkiye’ye gelmeden önce uygulamayı açıyorlar ve cümleleri çalışıyorlar. Türkçe ve İngilizce derslerine gelenlere Türkçe öğretiyoruz" diye konuştu.

"Yabancılar da Türkçe öğreniyor mu?"

Öğrencilerin, ‘Öğretmenim biz İngilizce öğreniyoruz ama yabancılar da Türkçe öğreniyor mu?’ merakı üzerine ‘Emate Translator’ uygulamasının hazırlandığını söyleyen Mesutoğlu, Türkçenin çok kıymetli bir dil olduğunu söyledi. Mesutoğlu, "Biz de, ‘bizim dilimiz de değerli, gidelim birbirimizin dilini öğrenelim’ dedik ve Avrupa Birliği Ulusal Ajansı’na başvuru yaptık. Hibe desteği çıktı. Birinci ayağını bitirdik. Hollanda, Portekiz, Polonya, Macaristan ve Romanya’yla bu projeyi yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"O da bana kültürünü ve ailesini anlatıyor"

7. sınıf öğrencisi Ceyda Karabulut Erasmus projesi kapsamında Antalya’ya gelen Portekiz arkadaşının okula ilk geldiğinde heyecandan bir şey konuşamadıklarını söyleyerek, "Ben korkuyordum. ‘İngilizce konuşamayacağım’ diye. Ertesi gün arkadaşlarımızla dolaştık. O bir günde beni sıcak kanlılıkla karşıladı. Ailem zor anlıyor ama çeviriyorum. Çok merak ediyor bizim kültürümüzü. O da bana kültürünü ve ailesini anlatıyor" dedi.

Amaçlarının Türkçeyi misafirlere öğretmek olduğunu bildiren Hüseyin Ak Ortaokul Müdürü Süleyman Öztürk, Türkiye’yi ve Antalya’yı sevdirmek istediklerini belirtti. Öztürk, "Dünya starı Antalya’mızı tanıtmak, bu projenin en belirgin özelliklerindendir" şeklinde konuştu.