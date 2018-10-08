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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:52

Türk yapı malzemeleri sektörü ihracatında yüzde 40’lık artış

Türk yapı malzemeleri sektörü ihracatında yüzde 40’lık artış gerçekleşti.

Türk yapı malzemeleri sektörü ihracatında yüzde 40'lık artış
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Türk yapı malzemeleri sektörü ihracatında yüzde 40’lık artış gerçekleşti.

Avrupalı Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu’nda alternatif pazarlar, finansman çeşitliliği konuları ön plana çıkarken, Türk yapı malzemelerinin gücüne de vurgu yapıldı.

Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, ihracat rakamlarına bakıldığında Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 41’lik ve değerde yüzde 40’lık artış olduğuna dikkat çekerek, “Alt ürün gruplarında değerde en fazla ihracat artışı olan ürün grupları demir-çelik çubuk profil, tel örgü, çit ve borular oldu. Sektörün Ocak-Eylül ihracat rakamlarına baktığımızda miktarda yüzde 4, değerde de yüzde 18 civarında artış bulunuyor” dedi.

Türkiye ihracatında yapı malzemelerinin miktar artışının çok üzerinde değer artışı olduğunun altını çizen Urfalılar, “Rakamlardan da görüldüğü üzere artık daha katma değerli ürünler yapmaya başladık. Cari fazla veren sektörümüzün ihracatı daha da artacaktır. Alt ürün gruplarında 2018 yılının başından beri geçtiğimiz senenin aynı zaman dilimleri kapsamında değerde en fazla ihracatı yapılan ürünler prefabrik yapılar, asansörler ve duvar kağıtları olurken değerde düşüş yaşayan tek ürün yüzde 3 oran ile işlenmiş taşlar oldu” diye konuştu.

Portekizli ve Belçikalı firmalardan görüşme talebi

Türk Müteahhitlerinin ENR listesinde ikinci gelmelerine şaşırmayan müteahhitler, Afrika ve Orta Doğu’ya alanlarında hem kültürel hem de coğrafi olarak en yakının Türkiye olduğunu dile getirdiler. Urfalılar, “Türk Yapı Malzemeleri, Avrupa standartlarında ve dünya enleri arasında yer alıyor. Tercih edilmemesi gibi bir endişemiz yok. Sadece bilinmemesi ve farkında olunmaması bizi şu anki durumumuzdan öne götüremiyor. İki yıl önceki genel kurulda yaptığımız konuşmada kendilerini Türkiye Müteahhitler Birliği ile beraber Türkiye’ye davet etmiştik. Bu sene de gerçekleştirdiğimiz konuşmamızda gündemimizde enlerimiz vardı. Sunum sonrası, Portekizli ve Belçikalı firmalar bizzat bizimle görüşerek ülkelerindeki müteahhit firmalarla bir araya gelebileceğimiz organizasyon yapmamız gerektiğini söylediler” dedi.
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