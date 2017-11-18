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18 Kasım 2017 Cumartesi 14:28

Türk Yerel Hizmet-Sen Algın’la devam dedi

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulunda tek liste gidilen seçimde 2004-2012 yılları arasında il temsilciliği, 2012 yılından bugüne kadar da şube başkanlığı görevini yapan...

Türk Yerel Hizmet-Sen Algın'la devam dedi
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Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulunda tek liste gidilen seçimde 2004-2012 yılları arasında il temsilciliği, 2012 yılından bugüne kadar da şube başkanlığı görevini yapan Mustafa Ali Algın yeniden başkanlığa seçildi.

Türk Yerel Hizmet-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Teras 2’de gerçekleştirildi. Genel kurula MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstan, Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendika başkanları ve üyeler katıldı.

Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstan’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tek listeyle gerekleşen seçimde 2004-2012 yılları arasında il temsilciliği 2012 yılından bugüne kadar da şube başkanlığı görevini yürüten Mustafa Ali Algın yeniden başkanlığa seçildi.

Sendika olarak hiçbir zaman mücadeleden yılmadıklarını ifade eden Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın bundan sonrada aynı kararlılıkla yola devam edeceklerini kaydetti. Sendikaya emeği geçenlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edilirken Türk Yerel Hizmet-Sen’in yeni yönetiminde Mustafa Ali Algın, Cem Özleyen, Fırat Özcan, Mehmet Kaleli, Mehmet Aksoy, Erol Kacar ve Musa Işık yer aldı.

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