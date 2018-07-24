Türk Yıldızları 30 Eylül’de Ortahisar’da uçacak

Dünyanın en seçkin gösteri timleri arasında yer alan Türk Yıldızları Ortahisar Belediyesi’nin organizasyonuyla Ortahisar’da 30 Eylül 2018 Pazar günü gösteri uçuşu yapacak. Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları Trabzon’da ikinci defa gösteri uçuşu yapacak.

Dünyanın en seçkin gösteri timleri arasında yer alan Türk Yıldızları Ortahisar Belediyesi’nin organizasyonuyla Ortahisar’da 30 Eylül 2018 Pazar günü gösteri uçuşu yapacak. Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları Trabzon’da ikinci defa gösteri uçuşu yapacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, geçen yıl yapılan gösteri uçuşunun vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini bundan dolayı ikinci defa Türk Yıldızları’nı Ortahisar’a davet ettiklerini belirterek "Geçen yıl Türk Yıldızları tarafından sahilde yapılan gösteri uçuşu Trabzon tarihinin en kalabalık organizasyonu olmuştu. Sahil boyu vatandaşlarımızın tarafından tıklım tıklım doldurulmuştu. Tekrar aynı duyguları heyecanı ve gururu vatandaşlarımıza yaşatmak için 30 Eylül tarihinde yeni bir organizasyon tertipledik. Türk Hava Kuvvetleri’nin güzide ekibi Türk Yıldızları’nı Trabzon’da ağırlamak bizi heyecanlandırdığı gibi son derece mutlu da ediyor. Bilindiği üzere Türk Yıldızları, savaş uçaklarıyla yapılan gösteri uçuşlarında dünyada çok saygın bir yer edinmiş ve adını bütün dünyaya duyurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tanıtım yüzü olan Türk Yıldızları’nı bir kez daha Ortahisar’da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ve bütün vatandaşlarımızı 30 Eylül tarihinde yapılacak gösteri uçuşunu izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.