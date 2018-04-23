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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:29

Türk Yıldızları nefes kesti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türk Yıldızları’nın muhteşem gösterisine sahne oldu. Binlerce Mersinlinin izlediği gösteride Türk Yıldızları, nefes kesti.Dünyanın süpersonik...

Türk Yıldızları nefes kesti
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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türk Yıldızları’nın muhteşem gösterisine sahne oldu. Binlerce Mersinlinin izlediği gösteride Türk Yıldızları, nefes kesti.

Dünyanın süpersonik uçakla gösteri yapan sayılı akrobasi timlerinden olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mersin’de gösteri yaptı. İncirlik Hava Üssünden kalkan akrobasi timi, Mersin sahili üzerinde gösterilere başladı. Mersin İdmanyurdu Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, süpersonik uçaklarla nefes kesen Türk Yıldızları’nı izledi. Alanı dolduranlar, cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve fotoğraf makineleriyle, yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı. Yaptıkları hareketlerle nefes kesen uçaklar, birbirinden güzel hareketlere imza attılar. Türk Yıldızları, Mersin semalarına kalp de çizdi. Ekip, yaptıkları hareketlerle Mersinlilerin kalplerini bir kez daha fethetti.
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