GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 13:40

Turkcell Gelibolu Maratonu BiP’ten takip edilebilecek

‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla bu sene 4’üncüsü düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nun tüm detayları geçen yıl olduğu gibi bu sene de BiP’te olacağı açıklandı. BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı,...

Turkcell Gelibolu Maratonu BiP'ten takip edilebilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla bu sene 4’üncüsü düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nun tüm detayları geçen yıl olduğu gibi bu sene de BiP’te olacağı açıklandı. BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı, maratonun resmi iletişim kanalı olacak.

Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu mücadeleleri yapılacak. Yapılan bilgilendirmede; maratonun tüm detaylarına ise geçen sene olduğu gibi bu sene de BiP üzerinden ulaşmak mümkün olacak. Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı üzerinden başta katılımcılar olmak üzere tüm takipçiler, bilgi akışını takip edebilecekler. Ayrıca, TV+’ta yapılacak canlı yayınlar ve röportajlarla Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı, gün boyu canlı tutulacak.

Turkcell Barış Ormanı 30 bin fidana ulaştı

Öte yandan, BiP’ten maratona yapılan her başvuru, Barış Ormanı’na bir fidan olarak döneceği bilgisi verilirken, iki sene önce tarafından hayata geçirilen, bu yılki dikimlerle 30 bin fidana ulaşacak Turkcell Barış Ormanı’na ayrıca BiP’ten yapılan başvuru adedi kadar daha fidan eklenecek. fizy ise maratona özel yerli ve yabancı müzik listeleri hazırlayacak.

Turkcell’in dijital seyahat platformu Fulltrip de maratona özel paketler hazırladığı belirtilirken, platform üzerinden Çanakkale seyahat paketlerinin satışı, ulaşım, konaklama rehberli tur paketlerine de ulaşmak mümkün olacak.

Türkiye’nin ilk ve tek ‘Barış’ temalı maratonu olduğu belirtilen maraton, teknolojik anlamda da bir ilki gerçekleştirmeye hazırlandığı bilgisi verilirken, ‘Picme Social’ uygulaması ile maratonda yer alacak koşucular, parkurdaki farklı görüntülerinden oluşan kolaj videolarını, maraton sonrası web sitesinden tek tuşla indirip sosyal medyalarında paylaşabilecekler.

Toplam ödül 100 bin lira

Truva Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne dahil edilmesinin 20’nci yılı dolaysıyla tüm dünyada kutlanan 2018 Troya Yılı’nın en önemli organizasyonlarından biri olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nda bu sene para ödülü de verilecek. Toplam ödülü 100 bin lira olan organizasyonda, Maraton, yarı maraton ve 10 Km. koşularının yanı sıra, 9 yaş kategorisinde ilk 3’e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku