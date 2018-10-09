Turkcell Gelibolu Maratonu BiP’ten takip edilebilecek

‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla bu sene 4’üncüsü düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nun tüm detayları geçen yıl olduğu gibi bu sene de BiP’te olacağı açıklandı. BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı,...

‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla bu sene 4’üncüsü düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nun tüm detayları geçen yıl olduğu gibi bu sene de BiP’te olacağı açıklandı. BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı, maratonun resmi iletişim kanalı olacak.

Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu mücadeleleri yapılacak. Yapılan bilgilendirmede; maratonun tüm detaylarına ise geçen sene olduğu gibi bu sene de BiP üzerinden ulaşmak mümkün olacak. Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı üzerinden başta katılımcılar olmak üzere tüm takipçiler, bilgi akışını takip edebilecekler. Ayrıca, TV+’ta yapılacak canlı yayınlar ve röportajlarla Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı, gün boyu canlı tutulacak.

Turkcell Barış Ormanı 30 bin fidana ulaştı

Öte yandan, BiP’ten maratona yapılan her başvuru, Barış Ormanı’na bir fidan olarak döneceği bilgisi verilirken, iki sene önce tarafından hayata geçirilen, bu yılki dikimlerle 30 bin fidana ulaşacak Turkcell Barış Ormanı’na ayrıca BiP’ten yapılan başvuru adedi kadar daha fidan eklenecek. fizy ise maratona özel yerli ve yabancı müzik listeleri hazırlayacak.

Turkcell’in dijital seyahat platformu Fulltrip de maratona özel paketler hazırladığı belirtilirken, platform üzerinden Çanakkale seyahat paketlerinin satışı, ulaşım, konaklama rehberli tur paketlerine de ulaşmak mümkün olacak.

Türkiye’nin ilk ve tek ‘Barış’ temalı maratonu olduğu belirtilen maraton, teknolojik anlamda da bir ilki gerçekleştirmeye hazırlandığı bilgisi verilirken, ‘Picme Social’ uygulaması ile maratonda yer alacak koşucular, parkurdaki farklı görüntülerinden oluşan kolaj videolarını, maraton sonrası web sitesinden tek tuşla indirip sosyal medyalarında paylaşabilecekler.

Toplam ödül 100 bin lira

Truva Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne dahil edilmesinin 20’nci yılı dolaysıyla tüm dünyada kutlanan 2018 Troya Yılı’nın en önemli organizasyonlarından biri olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nda bu sene para ödülü de verilecek. Toplam ödülü 100 bin lira olan organizasyonda, Maraton, yarı maraton ve 10 Km. koşularının yanı sıra, 9 yaş kategorisinde ilk 3’e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.