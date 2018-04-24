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24 Nisan 2018 Salı 11:48

Turkcell Global Bilgi Ailesi 23 Nisan’ı çalışanlarının çocuklarıyla kutladı

Turkcell Global Bilgi’nin tüm lokasyonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çalışan çocuklarının katılımıyla ve bu yıl meslek tanıtımlarının yapıldığı bir konseptle kutlandı.Türkiye’nin müşteri deneyimi çözümleri...

Turkcell Global Bilgi Ailesi 23 Nisan'ı çalışanlarının çocuklarıyla kutladı
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Turkcell Global Bilgi’nin tüm lokasyonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çalışan çocuklarının katılımıyla ve bu yıl meslek tanıtımlarının yapıldığı bir konseptle kutlandı.

Türkiye’nin müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi’nin, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl da büyük bir coşku ve neşe içinde geçti. Şirketin tüm lokasyonlarında düzenlenen etkinliklerde toplam 3 bin 300 çocuk, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. İlgi duydukları meslekleri uzmanlarına sorarken, hazırlanan özel kostümlerle mesleklerle ilgili deneyimler yaşama fırsatı buldular.

Bu yıl yeni bir konseptte kutlama organize ettiklerini belirten Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar; "Turkcell Global Bilgi olarak sene içerisinde sık sık aileleri ağırladığımız büyük buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de ailelerin farklı bir gün geçirmelerine vesile olmak, onlarla tanışarak daha sıcak ilişkiler kurmak bizim için ayrı bir motivasyon oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da çalışanlarımız ve onların çocukları ile kutlamak bir gelenek haline geldi. Çocuklarımız hem anne ve babalarının çalıştıkları işyerini görüyor, hem de onlarla farklı bir gün geçirme mutluluğunu yaşıyor. Bu sene de coşku içinde bir kutlama geçirdik, lokasyonlarımız miniklerimizin güzel enerjileriyle doldu. Bu yılki şenliğimizin meslekler konsepti de geleceğin doktorları, öğretmenleri, ressamları, aşçıları tarafından oldukça beğenildi. Çalışanlarımızı ve ailelerini mutlu edecek, motivasyonlarına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Sadece çalışanımızın değil, ailelerinin de kalplerini kazanmak daima önceliklerimiz arasında olacak. Daima söylediğimiz gibi ’birlikte iyiyiz’".

Çocuklara sürpriz hediyeler

Turkcell Global Bilgi 23 Nisan etkinliklerinde keyifli dakikalar geçiren minik misafirlerinin göz taraması ve diş kontrollerinin de yapılmasını sağladı. Anne ve babaların tümünün idari izinli oldukları şenlikte, bayram coşkusu yaşayan çocuklar günün sonunda sürpriz hediyelerle uğurlandı.
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