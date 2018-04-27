Türkiye Amerika’nın elinde olan rekoru kırdı

Bursa’da 628 öğrenci aynı anda mangala oynayarak Amerika’nın elinde bulundurduğu rekoru kırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının ortaklaşa düzenlediği 7’nci Bursa Bilim Şenliği’nde 275 okulun katılımıyla düzenlenen mangala turnuvasında finallere kalan 628 öğrenci aynı anda mangala oynayarak 2011 yılında Amerika Missouri Scholars Academy tarafından aynı anda 284 kişinin oynayarak kırdığı rekoru elinden aldı. Aynı anda mangala oynamaya başlayan 628 öğrenci noter tarafından da tescil edildi. Daha önce 284 olan rekor Bursa tarafından kırılarak Bursa’ya ait oldu.

Kırılan rekorla ilgili konuşan Bursa Kültür A.Ş Müdürü Fehim Ferik, "Bursa Türkiye’nin en büyük bilim festivaline ev sahipliği yapıyor. Bilim festivali kapsamında dünya rekoru kırdık. Burada dünyanın aynı anda en çok oyuncuyla mangala oynayarak rekor kırdık. Mangala Orta Asya’da akıl ve strateji oyunu olarak bilinir. Bu oyunun dünya rekorunun Bursa’da olması gerektiğini düşünüyorduk. Amerika’da olan rekoru bugün Türkiye’ye getirdik" dedi.

Rekora katılan öğrenciler ise dünya rekorunu Türkiye’ye getirecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Bu gurur Bursa’nın" şeklinde konuştu.

Yapılan rekoru kayıt altına alan Bursa 8. Noteri Selma Tokkanlı, "Bilim Şenliği’nde yapılan mangala turnuvası saat 11.00’de başlayıp 11.40’da 628 öğrenci tarafından oynanarak tutanak altına alındı" diye konuştu.

Mangala turnuvasında dereceye giren öğrenciler bisikletle ödüllendirildi. Oyunu kaybeden öğrencilerin ise gözyaşlarına boğulduğu görüldü.