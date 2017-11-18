Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde 6. Genç Avukatlar Çalıştayı Mardin’de başladı. 18-19 Kasım tarihlerinde devam edecek olan kurultaya Mardin Barosu ev sahipliği yapıyor.

Mardin’de bir otelde gerçekleştirilen 6. Genç Avukatlar Çalıştayında avukatların sorunları 8 ayrı masada hazırlanan raporlamalar ile görüşülecek. 2 gün sürecek olan program yaklaşık 600 avukatın katılımı ile gerçekleşiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlunun cenaze nedeni ile gecikmeli katıldığı programa Mardin Valisi Mustafa Yaman ve çok sayıda avukat katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını Mardin Baro Başkanı Avukat Çelebi Araz yaptı. Başkan Araz birliktelik mesajı veren konuşmasında "Karşımızdakini ne kadar kendimize benzetmeye ve farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışırsak aramızda o kadar derin uçurumlar açarız. Bu birliği kurmanın yegane yolu sayısız kültürel farklılığı inanılmaz zenginlik ve güzelliğe dönüştürmüş olan Mardin gibi olabilmekten geçmektedir” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Saraç ise genç avukatların enerjinin ve görüşlerinin önemli olduğuna değindi. Saraç, “Biz avukatlar sorunların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi için mücadele eden bir mesleğin mensuplarıyız. Birazdan bir araya gelip tartışacak, konuşacağız. Bu arada üreteceğimiz görüşlerde hiç çekinmeden acaba yanlış mı düşünüyorum aykırı olur muyum söylesem mi söylemesem mi diye düşünmeyelim. Söyleyelim. Bazen 10 kişinin 9’u farklı düşünür ama aslında 1 kişinin görüşü doğru olandır. O gün yanlış sanılanın daha sonra doğru olduğu görülür. Yeni gelişmelerin sizler kadar mesleğe uyarlanmasında daha iyi bir bakış açısına sahip olamayabiliriz. İste bunun içindir ki genç meslektaşların yapacağı görüşleri önemlidir, değerlidir. Geleceğin yönetimleri de sizlersiniz” diye konuştu.



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Mardin Valisi Mustafa Yaman Mardin’e gelen avukatlara ve baro yönetimine teşekkür ederek bu çalışmayın Mardin’de yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Vali Yaman’ın konuşmasının ardından teşekkür plaketleri verilerek çalıştaya geçildi. Çalıştay 2 gün boyunca Mardin’de gerçekleştirilecek ve sonuç bildirgesi açıklanacak.