Türkiye Biyoloji Milli Takımı’na İran’dan madalya

İran’da düzenlenen 2018 biyoloji olimpiyatına katılan Türkiye Biyoloji Milli Takımı, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı.

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen 29’uncu Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’na katılan Türkiye Biyoloji Milli Takımı, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı. Türkiye Milli Takımı adına olimpiyatlarda İsmail Hakkı Dur, Fatih Özlügedik, Birnur Sinem Karaoğlan ve Muhammet Usame Avcı yarıştı.

Erzurum’dan katılan İsmail Hakkı Dur daha önce Vietnam’da kazandığı bronz madalyasından sonra İran’da düzenlenen olimpiyatlarda da altın madalya kazanmayı başardı. Ankara’dan katılan Fatih Özlügedik, geçtiğimiz yıl İngiltere’de kazanmış olduğu bronz madalyanın ardından bugün Tahran’da 2018 biyoloji olimpiyatında gümüş kazandı. Birnur Sinem Karaoğlan ve Muhammet Usame Avcı’nın da kazandıkları iki bronz madalya sayesinde Türkiye 4 madalya ile geri döndü.

270’i aşkın öğrencinin katıldığı 29’uncu Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda, Türkiye biyoloji olimpiyatı koordinatörü Prof.Dr. Leyla Açık yaptığı konuşmada, "Bu olimpiyatları Türkiye’de TÜBİTAK destekliyor ve biz bir yıl bu süreç için hazırlandık" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin uzun süredir altın madalya almak için uğraştığını belirten Açık, “Türkiye yıllardır altın alamamıştı. Biz 4 yıldır görevdeyiz, biz de üç madalya ile dönüyorduk ve altınımız yoktu. Bu sefer çocuklar çok çalıştılar. Ülkelerini gururla temsil ettiler. Bir altın, bir gümüş ve iki bronz aldık. Çok mutluyuz’’ şeklinde konuştu.

Altın madalya kazanan İsmail Hakkı Dur ise, "Ben 4 yıldır çalışıyorum. Türkiye 12 yıl sonra altın madalya aldı. En son 2006’da Arjantin’de almıştık. Bu madalyayı alanın ben olması, gerçekten çok sevindirici” dedi. Türkiye adına altın madalya almış olmaktan gurur duyduğunu belirten Hakkı Dur, “Ayrıca 6 senedir 4 madalya ile dönemiyorduk. Bu sefer 4 madalya ile dönüyoruz. Mutluyuz. Bunun gelecek nesillerde de devam etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gümüş madalya kazanmayı başaran Fatih Özlügedik de, "Çok mutluyuz. Ülkemizi elimizden geldiği kadarıyla temsil ettik. Çok şükür gümüş madalya aldım. Geçen sene İngiltere’de bronz madalya almıştım. Madalyamızı bir yıl daha çalışarak yükseltmekten mutluyum. Emeği geçen anne ve babama ve aynı zamanda hocalarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gümüş madalya ile az bir farkla bronz kazanan Birnur Sinem Karaoğlan ise, "Öncelikle burada bulunup ülkemizi temsil etmek çok güzel bir duygu. Ben gümüşü çok az bir puanla kaçırdım. o yüzden bronzu alınca çok sevinemedik. Tabii ki burada birçok ülkenin yanında ülkemizi temsil etmekten, madalya almaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

Bronz madalya kazanan Muhammet Usame Avcı da, "Çok gururluyum. Orada madalya almaya çıkmak çok heyecanlıydı. Arkadaşımın altın almasından, 4 madalya ile ülkemize dönmekten çok mutluyum. Bunu anlatmak mümkün değil. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.