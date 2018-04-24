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24 Nisan 2018 Salı 11:16

Türkiye, Doğu Gutalı mültecileri için Suriye’de çadır kamplar kuruyor

Türkiye, Şam’ın Doğu Guta bölgesinden göç ettirilen rejim muhalifleri ve aileleri için Suriye’nin kuzey kesiminde çadır kentler kurmaya devam ediyor.

Türkiye, Doğu Gutalı mültecileri için Suriye'de çadır kamplar kuruyor
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Türkiye, Şam’ın Doğu Guta bölgesinden göç ettirilen rejim muhalifleri ve aileleri için Suriye’nin kuzey kesiminde çadır kentler kurmaya devam ediyor.

Dün, Afrin’in güneybatısında Cinderis kasabasında içinde okul, mescit ve yemekhane ve park bulunan 816 çadırdan oluşun Muhammediye mülteci çadırının inşasının tamamlandığı bildirildi. Her çadırın içinde bir ailenin ihtiyaç duyduğu her şeyin olduğu kaydedildi.

Çadır kentin kurulmasında çalışan görevliler yine Doğu Guta’dan gelecek mülteciler için başka bir çadır kent yapmaya başlayacaklarını söyledi.

Son haftalarda Suriye rejim güçleri ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının saldırısı sonucu Doğu Guta’da yüzlerce insanın öldü on binlerce Gutalı’nın da Afrin’e göç etmek zorunda kaldığı belirtildi. Doğu Guta’da 400 bin kişinin yaşadığına dikkat çekildi.

Doğu Guta’dan göç edenler için Suriye’nin Kuzeyinde inşa edilen birkaç mülteci çadır kampından biri olan Zuğra çatır kampında 970 kişi barındırıldığı, Türk Kızılayı ile Benefseç teşkilatı ile birlikte El Bab’ın Kabasin kasabasında kurulan edilen Şibrin çadır kampında da bin 600 mülteci barındırıldığı belirtildi.

Halep’in kuzeyindeki Azez’de ise yine Şam’dan gelen 2 bin mülteciyi barındıran 350 çadırdan oluşan Al Bul mülteci kampının kurulduğu kaydedildi.
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