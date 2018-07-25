Türkiye dünyada orman yangınlarına müdahalede önde geliyor

Yunanistan’da çıkan yangının ardından müdahalenin çok önemli olduğunu belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Türkiye’nin ekstrem durumlar hariç ortalama müdahale hedefi olan 15 dakikayı yakaladığını ve birçok ülkeden birkaç...

Yunanistan’da çıkan yangının ardından müdahalenin çok önemli olduğunu belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Türkiye’nin ekstrem durumlar hariç ortalama müdahale hedefi olan 15 dakikayı yakaladığını ve birçok ülkeden birkaç adım önde olduğunu söyledi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, orman yangınlarıyla mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduklarını özellikle Temmuz-Ağustos aylarının riskin en yüksek olduğu dönem olduğunu ifade etti.

İzmir Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki yerlerin 7 gün 24 saat rasatlandığnı dile getiren Aybal, "İzmir çıkan bir orman yangını erken görmez ve erken müdahale etmezseniz tahrip edeceği alan çok daha farkı boyutlara ulaşabilir. Biz teşkilat olarak organizasyonumuz çıkabilecek orman yangınını erken görmek ve erken müdahale etmek üzerine kurgularız. Bu manadan bölgede 66 kulemiz, arkadaşlarımız 7/24 kulede bulunurlar ve çıkabilen bir yangını bize bile ihbar etmeden önce öncelikle yangına en yakın mıntıkadaki ekibe müdahale talimatını verir ve ekipler müdahale eder. Bu talimattan sonra yönetim merkezini haberdar eder ve gerekiyorsa ilave güçler takviye edilir" dedi

"Diğer ülkelere göre birkaç adım önde olduğumuz ortada”

Diğer ülkelere oranla Türkiye’nin çok iyi bir noktada olduğuna işaret eden Aybal, "Ülkemizin son yıllarda yapmış olduğu ataklar, araç gereç donanımı ciddi anlamda artırılarak orman yangınlarıyla mücadelede son yıllarda özellikle diğer ülkelere göre birkaç adım önde olduğumuz ortada. Bunun çeşitli sebepleri var. Araç gereç donanımı yanında insan gücü, insanımızı fıtratından gelen mücadeleci bir anlayışımız vardır. Hem milletimizin hem teşkilatımızın özelliği. Biz yangına çıktığımızda ateşin başında mücadele ederiz. Bu da başarıyı getiriyor. Akdeniz iklim kuşağındaki Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz gibi ülkelerle kendimizi kıyasladığımız oldukça iyi durumda olduğumuz görüyoruz. Bunun da sebebi gerek teşkilat yapımız gerekse milletimizin bize olan desteğinden sonucu bu şekilde alabiliyoruz” diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele etmenin ciddi bir organizasyon gerektirdiğini dile getiren Aybal, yangını fark eden kulelerin yanı sıra vatandaşların da yangın ihbarında bulunmasının erken müdahalede önemli olduğunu, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nın ücretsiz olarak arandığını vurguladı.

“Birçok ülkede itfaiye teşkilatıyla yapılıyor”

Birçok ülkenin orman yangınlarıyla mücadelenin diğer itfaiye teşkilatıyla birlikte yapıldığını kaydeden İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, “Bizim itfaiyeden farklı sadece orman teşkilatının söndürme ekipleri var. Çünkü şehir yangını ile orman yangını farklı özellik arz eden yangınlardır. Şehir yangınında oksijeni boğabilirsiniz buna ayrı bir teknik gerekir. Orman yangınlarında oksijeni boğmanız mümkün değil oksijen deposu orası. Dolayısıyla bizim orman teşkilatı olarak sırf bu işle iştigal olan yangın söndürme sistemimiz var. Bizi diğer ülkelerden ayıran özelliklerden birisi bu yani bu işin yönetimi tamamen bizde. Diğer kurumlardan itfaiyeden destek alıyoruz. Ama mesela komşumuz Bulgaristan’da sadece itfaiye teşkilatı bu işi yürütüyor. Orman teşkilatının ayrı bir söndürme sistemi yok. Bu dolayısıyla bizim için ayrı bir avantaj” ifadelerini kullandı.

"Hava gücü için bize özel proje olarak yangın havuzlarımız var"

Türkiye’nin diğer ülkelerden farklı olarak yine havadan müdahale için oluşturulan havuzları olduğuna dikkat çeken Aybal, "Son yıllarda özellikle 2003’ten günümüze hem havadan hem karadan müdahaleyi çok iyi kullanıyoruz. Havadan söndürmede kullandığımız yangın havuzlarımız var. Sadece İzmir bölge müdürlüğünde 349 tane var. Bunlar bizim orman teşkilatı olarak helikopterlerin su alması için yaptığımız havuzlarımız. Bunların her biri bin ton civarında olan su kaynaklarıdır. 4-5 kilometre yarı çaplı alanda muhakkak yangın söndürme havuzlarımız vardır. Bu bize özel bir projedir, İzmir’de başlamış ve tüm Türkiye’ye yayılmıştır. 3 bine yakın havuzlarımız vardır. Çıkabilen yangını eğer siz hava gücünüzle hızlı bir şekilde su taşırsanız ve ucuza mal ederseniz hava gücünü etkin kullanırsınız. İşte biz bu hava gücümüzü etkin kullanıyoruz. En önemli sebeplerden biri hava gücü ile kara gücünü birlikte senkronize ediyoruz. Başarının önemli sebeplerinde biri de bunu etkin kullanabilmektir” diye konuştu.

"15 dakikada söndürme hedefini yakaladık”

Yangını söndürmede hedeflerinin ortalama 15 dakika olduğunu ifade eden Aybal, "Biz bu hedefi yakaladık. Ekstrem durumlar hariç ortalama 15 dakikanın altına indiğimiz durum yok. Bu bizim için çok önemli çünkü orman yangınlarında ne kadar gecikirseniz bunu söndürebilmek için gereken güç sayısını rakamların karesiyle ifade edebilirsiniz. Geciktiğiniz her dakika o kadar enerji alır ki, o yangını kontrol altına alabilmek için rakamların karesi oranında güç gerekir. O yüzden orman yangınlarını erken görmek çok önemlidir” dedi.

Ormanların evrensel değerler olduğunu dile getiren Aybal, Yunanistan’a başsağlığı dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de ifade ettiği gibi her daim göreve ve mücadeleye hazır olduklarını aktardı.