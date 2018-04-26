Türkiye Gazetesi yazarı Tarih Profesörü Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı döneminde en fazla okuyan milletin Cumhuriyet döneminde okuma özürlü bir millet olduğuna dikkat çekti. Şimşirgil, “Tarihin en fazla okuyan milletini maalesef okumayan bir millet gibi lanse ettiler, anlattılar ve okuma özürlü kıldılar” dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Tarih Profesörü Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı döneminde en fazla okuyan milletin Cumhuriyet döneminde okuma özürlü bir millet olduğuna dikkat çekti. Şimşirgil, “Tarihin en fazla okuyan milletini maalesef okumayan bir millet gibi lanse ettiler, anlattılar ve okuma özürlü kıldılar” dedi.

Millet olarak okuma özürlü olunduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘bizim müfredatımız hain yetiştiriyor’ sözünü Milli Eğitim Bakanının duyması ve gereğini yapması gerektiğini vurguladı. Afyonkarahisar Kitap Fuarına katılarak burada söyleşi yapan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, kitap fuarlarının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün Türkiye’de patlama halini aldı kitap fuarları. Pek çok yer gerçekleştiriyor ve bu beni fevkalade memnun ediyor. Zira kitap demek ilim demek, irfan demek. Okumak olmayınca cahil, ölü sayıyorlar. İlim insanı hayat sahibi kılar, diri kılar bizlerin de gençleri ilimle mücehes kılmamız için kitaplarla karşılaştırmamız lazım kitaplara yöneltmemiz lazım, kitapları sevdirmemiz lazım. Bu kitap fuarları yazarlarımızı gençlerimizle karşılaştırıyor, onlarla muhabbete vesile oluyor. Bu nedenle böyle faaliyetlerin geniş bir şekilde düzenlenmesi, tertip edilmesi gerçekten düzenleyicilere teşekkür ediyorum. Bunların devamını diliyorum. Bunlar devamlı olmalı” dedi.

“Osmanlı döneminde en çok okuyan millet, Cumhuriyet döneminde okuma özürlü oldu”

Osmanlı döneminde çok okuyan bir milletin, Cumhuriyet döneminde okuma özürlü bir millet haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Şimşirgil, “Zira biz okuma özürlü olduk. Tarihin en okuyan milleti, bunu özellikle söylüyorum, Osmanlı dönemindi dünyada en fazla okuyan millet bizdik. Bunu yanlış söylerler yanlış anlatırlar ve yanlış bilirler. Biz Cumhuriyet döneminde okuma özürlü olduk. Bununda sebepleri var. Tarihin en fazla okuyan milletini maalesef okumayan bir millet gibi lanse ettiler, anlattılar ve okuma özürlü kıldılar. Onun için daha fazla bu kitap fuarlarıyla gençlerimizi kitapla daha fazla kaynaştıracağız, sevdireceğiz, muhabbete vesile olacak” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanının ‘bizim müfredatımız hain yetiştiriyor’ sözünü Milli Eğitim Bakanı duymalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘bizim müfredatımız hain yetiştiriyor’ sözünü Milli Eğitim Bakanının duyması gerektiğini belirten Şimşirgil, “Bizim tarihimize çok iftiralar edildi, bunun için çok kitaplar yazıldı. Altyapı olmadan, temel doğru bilgiler olmadan yalan yanlış bilgilerle donatırsak o da başka sıkıntılara meydan veriyor. Bugün ülkemizin en tepesindeki kişi cumhurbaşkanımız ‘bizim müfredatımız hain yetiştiriyor’ dedi. Şimdi bunun bir maksadı var, bu sözü en tepedeki kimse söylüyor. Öyleyse Milli Eğitim Bakanımızın da bu sözü duyması lazım ve bunun gereğini yapması lazım. Doğru bilgileri vermeden siz yalan yanlış bilgilerle doldurursanız, hani yanlış adrese mektup gider mi, yanlış bilgilerle tarih şuurunu verebilmeliyiz, edebi şuuru verebilir miyiz, dini şuuru verebilir miyiz? Bunları doğru olarak anlatmazsak kaybederiz çocuklarımızı. Yoksa ben şunu okumasın, bunu okumasın diyecek değilim. İnsan her kitabı okumalı. Karşılaştırmalı, zenginlik katar, mukayese yapmalı. Ama temel doğru bilgileri de bütün okullarımızda vermeyi önce düşünmeliyiz ve öğretebilmeliyiz” dedi.

Tarih Profesörü Ahmet Şimşirgil, daha sonra Afyonkarahisar Kitap Fuarı’na katılan kitapseverlerle bir araya gelerek söyleşi yaptı.