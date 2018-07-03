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03 Temmuz 2018 Salı 15:25

Türkiye hava sahası rekor kırdı

Türkiye hava sahası, 1 Temmuz Pazar günü tarihinin en yoğun gününü yaşadı. 01 Temmuz 2018’de, Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye hava sahası rekor kırdı
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Türkiye hava sahası, 1 Temmuz Pazar günü tarihinin en yoğun gününü yaşadı. 01 Temmuz 2018’de, Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, rekor haberini twitter hesabından paylaştı. Ocak, “01 Temmuz 2018’de, Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik gerçekleşti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün içinde bu sayıya dahil olan ve ülkemizin üzerinden transit geçen hava trafiği de yine rekor kırarak bin 577 sayısına ulaştı" dedi.

Funda Ocak, rekor kırılmasının ardından resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık 1 milyon kilometrelik Türk hava sahasını başarıyla yöneten tüm kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye yazdı.
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