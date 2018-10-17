Türkiye ile Moldova arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Moldova’ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Kişinev’de Moldova Başbakanı Pavel Filip ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.