Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı.Moldova’ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Kişinev’de Moldova Başbakanı Pavel Filip ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı.
Türkiye ile Moldova arasında işbirliği anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı.