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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:17

Türkiye Kamu Sen’den Milli Eğitim Bakanlığına Ahlat çağrısı

Bitlis’in Ahlat ilçesini ziyaret eden Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Talip Geylani, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, "Mümkünse ilk ve ortaokuldaki tüm öğrencilerimizi Ahlat’a bir defa getirsinler. Burayı tanımaları lazım"...

Türkiye Kamu Sen'den Milli Eğitim Bakanlığına Ahlat çağrısı
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Bitlis’in Ahlat ilçesini ziyaret eden Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Talip Geylani, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, "Mümkünse ilk ve ortaokuldaki tüm öğrencilerimizi Ahlat’a bir defa getirsinler. Burayı tanımaları lazım" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan şube başkanları ile istişare toplantısında bulunmak üzere Ahlat’a gelen Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Talip Geylani, ilçenin tarihi mekanlarını gezdi. Dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan ve Anadolu’nun Orhun abideleri olarak da nitelendirilen Selçuklu Mezarlığı’nda İHA muhabirine açıklamada bulunan Genel Sekreter Geylani, Ahlat’ın önemini vurgulayarak, "Ahlat’a ilk defa geliyorum. Oldukça haz ve onur duydum. Burada inşallah yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan şube başkanlarımızla istişare toplantısı yapmak için Ahlat’a geldik. Dün Bingöl ve Muş’taydım bugün de Ahlat’tayız. Ahlat Türk tarihi ve Türk kültürü için önemli bir kilometre taşıdır. Ecdadımız Anadolu’yu Türkleştirmeden önce burada üs kurmuş. Daha sonra plan ve proje buradan yapılarak Anadolu’ya yayılmıştır. Ahlat’a karşı özel bir muhabbetimiz var. Şunu gördüm buradaki tarihi ve kültürel zenginliklerimiz çok derin ama sanırım devletimizin buraya biraz daha fazla alaka göstermesi gerekiyor. Buradan başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olmak üzere hükümetimize çağrıda bulunuyorum; Ahlat’ı yeniden Türkiye’ye kazandıralım. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı ile uzun süredir bir proje yapıyoruz. Türkiye genelinde bütün ilk ve ortaokul öğrencilerimize Çanakkale gezisi düzenleniyor. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum, mümkünse ilk ve ortaokuldaki tüm öğrencilerimizi Ahlat’a bir defa getirsinler. Burayı tanımaları lazım. Anadolu’nun Türk yurdu olmasındaki ilk mührü buradan vurduk. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu şuuru kazanmasında fayda var diye düşünüyorum" dedi.
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