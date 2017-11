Türkiye Kent Konseyleri Birliği toplantısı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Bölge Toplantısı Elazığ’da gerçekleşti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Bölge Toplantısı için Elazığ’a gelen Kent Konseyi Başkanları “Kent Vizyonu ve Kent Konseyi” konulu toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Necati Binici, Elazığ Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen, Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Keskin, Gençlik Meclisi Başkanı Burak Arslan ile farklı illerden gelen Kent Konseyi başkanları ve üyeleri katıldı.

Bu tür toplantılarla kent konseylerinin birliğini artırmak için belli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Necati Binici, “Uygun olduğu takdirde basın mensupları ile bir araya geliyoruz. Sizlere gerçekten kentlerin ihtiyacı var. Birlik olarak sizin ihtiyacınız olan her olayda bize gerek duyduğunuz her anda her zaman yanınızdayız. Her zaman sizlere destek olmaya açığız” dedi.

Kent konseylerinin bir denetim mekanizması rolü üstlendiğini dile getiren Elazığ Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen ise , “Kent konseyleri bu anlamda önemlidir. Ama kent konseylerinin en önemli destekçileri belediyelerdir. Ben bugün burada düzenlediğimiz toplantıda başından sonuna kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a çok teşekkür etmek istiyorum. Belediyeler ile yapılan ortak çalışmalarda güzel hizmetlerin ortaya çıktığını hep birlikte görüyoruz ”dedi.



Loading...

Toplantı, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Bölge Toplantısı ve Kent Konseyi yönetmeliği ile ilgili bilgilerin verildiği sunumun ardından sona erdi.