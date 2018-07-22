Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın bu yıl 30’uncusu gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın bu yıl 30’uncusu düzenlendi. Zorlu yarıştan sonra sporculara ödüllerini veren İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bu organizasyonun dünyada eşi benzeri yok. Hem İstanbul’umuz hem de ülkemizin tanıtımı adına çok büyük bir organizasyon. Gelecek sene çok daha iyi bir organizasyonla burada olacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın bu yıl 30’uncusu düzenlendi. Zorlu yarıştan sonra sporculara ödüllerini veren İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bu organizasyonun dünyada eşi benzeri yok. Hem İstanbul’umuz hem de ülkemizin tanıtımı adına çok büyük bir organizasyon. Gelecek sene çok daha iyi bir organizasyonla burada olacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın bu yıl 30’uncusu düzenlendi. Anadolu Yakası Kanlıca İskelesi’nde, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın startını verdiği yarış, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son buldu. Yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışa, 54 farklı ülkeden bin 200’ü yabancı, toplamda 2 bin 419 yüzücü katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda birinciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle kazandı. İlk üçe girenlerin ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal verdi.

Erkeklerde yarışmada birinciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Türk yüzücü Erge Can Gezmiş 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle ikinci, ABD’den Alexander Kostich ise 47 dakika 41 saniyelik zamanı ile üçüncü oldu.

Kadınlar genel klasmanda ise; Türk sporcu Hilal Zeynep Saraç, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle birinciliği kazandı. İkinci sırayı, 50 dakika 40 saniyelik süresiyle Buse Topçu alırken, üçüncü sırada da 10 saniye farkla ABD’li Amy Dantzler yer aldı.

Öte yandan, yarış boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatılırken, boğazda kıyasıya yarışan yüzücüleri de İBB’nin sağlık ekipleri teknelerle takip etti. Asya Kıtası’nda başlayıp Avrupa Kıtası’nda tamamlanan yarış, kadınlar ve erkeklerde 12 farklı yaş kategorisinde düzenlendi. En küçük sporcunun 14, en büyüğünün de 89 yaşında olduğu yarışmada en doğru sonucu bulabilmek için sporcuların bileklerine chip takıldı.

“Dünyada eşi benzeri yok”

Ödül töreninin ardından gazetecilerin organizasyonla ilgili sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, iki kıtayı birleştiren organizasyonun bir benzerinin dünyada olmadığını söyledi.

Düzenlenen organizasyonun yarışmadan öte kıtalararası bir buluşma olduğuna vurgu yapan Uysal, “Böyle olunca da dünyada eşi benzeri olmayan bir organizasyon. İstanbul, bu manada iki kıtayı buluşturan bir konumdadır. Gerçekten dünyadan büyük bir ilgi var. Tabi çok güzel bir organizasyon ve kıtalararası bir özelik taşıyor. Dünyadan çok talep görüyor. Yaklaşık 54 ülkeden bin 200 yabancı sporcu katıldı. Tabii onlara ayrılan kontenjan bu kadar olduğu için. Eğer kontenjan bu kadar olmazsa katılımcıların sayısı 6-7 bin kişiyi bulabilirdi. Yarışma için internet üzerinde başvurular başlar başlamaz anında kontenjanlar 15-20 dakikada doluyor. Yoğun talebin olması çok güzel bir şey. Özellikle İstanbul’umuzun ve ülkemizin dünyaya tanıtılması açısından bu önemli bir şey. Ondan daha önemlisi, yüzme sporunu halkımıza sevdirmesi adına önemli bir organizasyon" diye konuştu.

“Bu organizasyonu başlatanlara canı gönülden teşekkür ediyorum”

30 yıl önce 64 kişi ile başlayan organizasyonun bugün geldiği noktadan mutluluk duyduğunu anlatan Başkan Uysal şöyle devam etti: “Tabii, asıl ufuk ve ileriyi görmek bu olsa gerek. Başlatılan bir şeyin gelecekte uzun soluklu ve kalıcı olması da önemli. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışması hem uzun soluklu hem de kalıcı olmuş. Bu organizasyonu 30 yıl öncesinden başlatanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Herhalde onlar da bu işi başlatırken, bu kadar uzun soluklu olacağını çok tahmin etmiyorlardı. Gün geçtikçe belki de ülkemizin en önemli organizasyonlarından biri haline gelir. Çünkü iki kıtayı birleştiren bir hadisedir. İstanbul Boğazı ve Çanakkale dışında iki kıtayı birleştiren başka bir yer yok.”

“İBB olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Benzeri organizasyonlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerinin altını çizen Uysal, "Biz, artık bu organizasyonu Büyükşehirimizin aynı zamanda bir görevi ve sorumluluğu olarak görüyoruz. Her manada ve her zaman destek vermek anlamında Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yüzme sporunun halkımıza sevdirilmesinde emeği geçen; Olimpiyat Komitemiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene çok daha güzel bir organizasyonla yine burada olacağız" ifadelerini kullandı.