Türkiye’nin en mutlu ili turizm sezonuna hazır

TÜİK tarafından 2015-2016 yıllarında Türkiye’nin en mutlu ili seçilen Sinop, eşsiz bir tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle 2018 turizm sezona hazır.Türkiye’nin en kuzey noktasında bulunan Sinop, turizm açısından zengin potansiyel...

TÜİK tarafından 2015-2016 yıllarında Türkiye’nin en mutlu ili seçilen Sinop, eşsiz bir tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle 2018 turizm sezona hazır.

Türkiye’nin en kuzey noktasında bulunan Sinop, turizm açısından zengin potansiyel kaynaklara sahip bir il. Doğal güzellikler ve tarihi eser yönünden oldukça zengin olan Sinop, coğrafi konumu, yer yer denize kadar uzanan zengin orman örtüsü, Karadeniz’deki 175 kilometre uzunluğundaki kıyısı, bol su kaynakları, doğal ve tertemiz denizi, ıssız koyları, pırıl pırıl kumlu plajları, yaylaları, mesire yerleri başlıca güzellikleriyle görenleri cezbediyor.

"Yaz dönemine hazırız"

Başkan Ergül, Sinop Belediyesi olarak 2018 yaz dönemine hazır olduklarını belirterek, "Biz belediye olarak, Sinop olarak yaza hazırız. Dolayısıyla gelen misafirlerimiz tertemiz, pırıl pırıl bir Sinop ile karşı karşıya gelecekler. Sinop’a gelenler şunu ifade ediyor. Sinoplular, Sinop’ta zaten mutlu yani ben onu biliyorum. Dışarıdan gelen insanlar ise, Sinop için harika şeyler söylüyorlar" dedi.

Son olarak Ergül, "Yaşam memnuniyeti olarak bu kente gelen herkes buradan çok mutlu, çok güzel anılar ile ayrılıyor" ifadelerine yer verdi.