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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:37

Türkiye’nin milli gururu Keçiören’de

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İtalya’da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Hacı İbrahim Özkul ile görüşerek tebriklerini iletti.Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Eylül ayında...

Türkiye'nin milli gururu Keçiören'de
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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İtalya’da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Hacı İbrahim Özkul ile görüşerek tebriklerini iletti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Eylül ayında İtalya’nın ev sahipliğinde organize edilen, Türk milli sporcuları tarafından 29 madalyanın kazanıldığı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Hacı İbrahim Özkul ile Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde bir araya geldi. Özkul’un turnuvaya hazırlanma aşamasıyla ilgili bilgiler alan Başkan Ak, sporda fiziksel yeterliliğin yanında ruhsal motivasyonun da önemli olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve sporcuya büyük destek verdiğini de kaydeden Ak, "Destekler arttıkça başarılar da madalyalar da artıyor" dedi.

Keçiören Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdürdüklerini söyleyen Ak, "Hacı İbrahim kardeşimiz Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda 91 kg da Low Kick branşında dünya üçüncüsü olarak hem ülkemizin hem de Keçiören’in gururu oldu. Bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Venedik’te düzenlenen şampiyonada milli sporcularımız 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Madalya kazanan diğer sporcularımızı ve onları çalıştıran antrenörlerimizi de kutluyorum" diye konuştu.
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