Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu’nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a yaptığı ziyarette Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin son durumunu masaya yatırıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu’nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a yaptığı ziyarette Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin son durumunu masaya yatırıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş katıldı. Toplantıda Bakan Varank ve yönetim kurulu, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin son durumunu masaya yatırıldı. Varank, yaklaşık 4 saat süren toplantıda Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin yol haritasına ilişkin bilgi aldı.